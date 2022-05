Weizen-Future: Trockenheit treibt Preise

Insbesondere die Region südlich von Paris leidet in diesem Jahr unter außerordentlicher Trockenheit, gut 30 Prozent weniger Niederschläge gemessen am 20-Jahresdurchschnitt wurden bislang gemessen und ein großer Teil der Aussaat bereits irreversible vernichtet. Das ist insofern wichtig, weil Frankreich der größte Weizenproduzent und -exporteur der EU ist. Darüber hinaus setzt der Ukraine-Krieg den Preisen zu, hinzu kommen Sorgen auf, dass auch Indien den Export von Weizen wegen der aktuell herrschenden Hitzewelle einschränkt. Ganz zu schweigen von den USA, dort ist der Zustand des heranwachsenden Winterweizens so schlecht, wie seit 26 Jahren nicht mehr.

Inverse SKS-Formation im Anmarsch

Ein kurzer Blick auf den Kursverlauf seit Mitte März zeigt eindeutige Trendwendemuster in Form einer inversen SKS-Formation. Bei erfolgreicher Auflösung durch einen Kurssprung mindestens über die Marke von 1.150 US-Cents könnte beim Weizen eine Aufwärtsbewegung auslösen, Ziele wären im Bereich der aktuellen Jahreshochs um 1.363 US-Cents zu finden. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Engagement anbieten, wie beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV1SN7. Ein Kursrutsch unter das Niveau der rechten Schulter sowie der Marke von 1.035 US-Cents würde dagegen zu einer Korrekturausweitung mindestens auf 972 US-Cents führen. Dann müssten sich Bullen einen neuerlichen Boden suchen.