DGAP-News: DIC Asset AG im ersten Quartal 2022: herausragende Ergebnisse bei Wachstum, Vermietung und Nachhaltigkeit

Erfolgreicher Erwerb von 60% an Logistikspezialist VIB Vermögen AG

AuM wachsen damit auf über 13 Mrd. Euro

FFO mit 26,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahr

Erste Investitionen im europäischen Ausland

Starke Vermietungsleistung auf der Plattform von 65.500 qm (+17%)

AuM wachsen damit auf über 13 Mrd. Euro

FFO mit 26,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahr

Erste Investitionen im europäischen Ausland

Starke Vermietungsleistung auf der Plattform von 65.500 qm (+17%)

Spitzen-Ergebnisse bei ESG Ratings Frankfurt am Main, 10. Mai 2022. Die DIC Asset AG („DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute den konsolidierten Abschluss für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Entscheidend im ersten Quartal war der Beteiligungserwerb an der VIB Vermögen AG („VIB"), der Ankauf von Logistikimmobilien in Deutschland und in den Niederlanden sowie Bestnoten für die Umsetzung der ESG-Strategie. „Wir haben in unserer Strategie ein klares Ziel: Wir schaffen Mehrwert für alle unsere Stakeholder. In diesem Sinne war das erste Quartal erneut überaus erfolgreich. Das Engagement bei der VIB Vermögen AG ist ein Quantensprung für die DIC Asset AG. Wir erweitern uns hier um Assets, Kontakte und Kompetenzen in der Logistik. Mit dem Investment in den Niederlanden wachsen wir erstmals auch in den europäischen Nachbarländern. Die Nachfrage nach Vermietungen bleibt auf hohem Niveau. Und die Bestnoten in Sachen Nachhaltigkeit zeigen, dass wir unser Wachstum verantwortlich und nachhaltig gestalten. Das erste Quartal war ein guter Start in ein Jahr, in dem wir wieder viel gestalten und bewegen werden", kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC. Meilensteine der ersten drei Monate 2022 - Seit Jahresbeginn konnten Ankäufe im Volumen von rund 298 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten, GIK) beurkundet werden. Im Q1 2022 wurde außerdem der Verkauf eines Objekts aus dem Commercial Portfolio für rund 27 Mio. Euro beurkundet. - Die Vermietungsleistung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 65.500 qm. Ein herausragender Abschluss war eine großvolumige Vermietung von Büroflächen an die Deutsche Bank mit einem innovativen „New Work"-Konzept. - Vor allem dank der Ankäufe der letzten 12 Monate stiegen die Bruttomieteinnahmen um 7% auf 25,0 Mio. Euro (Q1 2021: 23,4 Mio. Euro). Like-for-Like konnten die annualisierten Mieteinnahmen um 3,3% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. - Insbesondere durch höhere Transaktions- und Performance-Fees erhöhten sich die Erträge aus Immobilienmanagement um 6% auf 25,4 Mio. Euro (Q1 2021: 24,0 Mio. Euro). Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen stieg auf 4,5 Mio. Euro (Q1 2021: 2,5 Mio. Euro). - Aufgrund des höheren Finanzierungsvolumens nach Emission des Schuldscheins mit ESG-Link und des Green Bonds im letzten Jahr verringerte sich das Zinsergebnis auf -9,0 Mio. Euro (Q1 2021: -6,8 Mio. Euro). - Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) lag mit 26,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahr (Q1 2021: 26,5 Mio. Euro). Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von VIB-Anteilen in Höhe von 4,9 Mio. Euro wurden hier nicht eingerechnet. Ohne diesen Einmalaufwand lagen die operativen Kosten (20,7 Mio. Euro) aufgrund des Plattformwachstums über dem Vorjahr (Q1 2021: 14,4 Mio. Euro). - Aufgrund des hohen Verkaufsergebnisses des Vorjahrs und der Einmaleffekte im Q1 2022 liegt der Konzernüberschuss mit 9,5 Mio. Euro unter dem Vorjahr (Q1 2021: 22,2 Mio. Euro). - Unter Einrechnung des vollen Werts des Geschäftsbereichs Institutional Business ergibt sich zum 31. März 2022 ein Adjusted NAV in Höhe von 25,08 Euro je Aktie (31. Dezember 2021: 25,00 Euro). Der NAV je Aktie lag bei 18,53 Euro (31. Dezember 2021: 18,44 Euro). - Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) – ohne Berücksichtigung von Warehousing – stieg hauptsächlich aufgrund der Finanzierung des zum Bilanzstichtag 31. März 2022 bereits erworbenen VIB-Anteils auf 55,1% (31. Dezember 2021: 48,5%). Der Adjusted LTV (unter Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei 47,8% (31. Dezember 2021: 41,1%). - Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Bilanzstichtag auf 452,3 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 546,9 Mio. Euro). Ausblick auf das laufende Jahr Nach der Vollkonsolidierung der VIB Vermögen AG ab dem 1. April 2022 prognostiziert die DIC hieraus einen Ergebnisbeitrag für die weiteren neun Monate des Geschäftsjahrs. Infolgedessen erwartet DIC nun für das Gesamtjahr 2022 Bruttomieteinnahmen von 170 bis 180 Mio. Euro und Funds from Operations (vor Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 130 bis 136 Mio. Euro. DIC strebt an, weitere Marktchancen im Zusammenspiel mit der VIB zu nutzen und wird hierzu mit dem VIB-Management konkrete Maßnahmen abstimmen und diese zu gegebener Zeit kommunizieren. Auf Basis eines kombinierten Bilanzportfolios mit einem klaren Fokus auf die Asset-Klassen Büro und Logistik sowie einer weiterhin klaren Fokussierung auf einen angemessenen Verschuldungsgrad auf Gruppenebene bestehen aus Sicht der DIC noch viele Potenziale bei der Positionierung am deutschen Markt für Gewerbeimmobilien und am Kapitalmarkt.



Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Pro-forma betreuen wir 349 Objekte mit einem Marktwert von über 13 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

Die DIC Asset AG auf einen Blick Finanzkennzahlen in Mio. Euro Q1 2022 Q1 2021 Bruttomieteinnahmen 25,0 23,4 Nettomieteinnahmen 21,1 19,6 Erträge aus Immobilienmanagement 25,4 24,0 Erlöse aus Immobilienverkauf 2,8 106,5 Gesamterträge 58,6 160,6 Gewinne aus Immobilienverkauf 0,0 12,0 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 4,5 2,5 Funds from Operations (FFO) 26,7 26,5 Funds from Operations inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 26,7 38,5 EBITDA 30,5 45,3 EBIT 19,7 34,6 Konzernüberschuss 9,5 22,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 39,0 16,5 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro Q1 2022 Q1 2021 FFO* 0,33 0,33 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne)* 0,33 0,48 Konzernergebnis* 0,11 0,27 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 31.03.2022 31.12.2021 Loan-to-Value (LtV) in%** 55,1 48,5 Adjusted LtV in %** / **** 47,8 41,1 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.751,4 1.756,7 Eigenkapital 1.141,0 1.134,0 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.513,0 2.207,4 Bilanzsumme 3.840,5 3.493,7 Finanzmittelbestand 452,3 546,9 NAV je Aktie (in Euro) 18,53 18,44 Adjusted NAV je Aktie (in Euro) 25,08 25,00 Operative Kennzahlen Q1 2022 Q1 2021 Vermietungsleistung in Mio. Euro 65.500 55.800 Durchschnittliche Mietlaufzeit in Jahren*** 5,8 6,2 EPRA-Leerstandsquote in% *** 7,0 6,1 * alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienanzahl Q1 2022: 81.861 Tsd.; Q1 2021:80.587 Tsd.)

** ohne Warehousing

*** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing

**** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

