Trading-Chance Caterpillar: In die Erholung „shorten“

Werbung

Die Reaktion auf die am 28.4. vorgelegten Quartalszahlen rettete die Caterpillar-Aktie vor dem Bruch der 200-Tage-Linie. Doch die Rallye währte nur kurz, gestern schloss „CAT“ knapp unter dieser wichtigen Linie. Heute dürfte eine Erholung anstehen … die man „shorten“ könnte.

Seit Jahren warten die US-Trader auf die Gewinnexplosion beim Baumaschinen-Riesen Caterpillar. Die marode US-Infrastruktur soll umfassend erneuert werden, ein US-Präsident nach dem anderen schrieb das auf seine Agenda. Doch bislang hat der Kongress diese Pläne dann immer wieder gnadenlos zusammengestrichen. Zwar kommt Caterpillar trotzdem gut zurecht, aber die großen Gewinne bleiben aus. Und ob Caterpillar auch in den kommenden Jahren gut dastehen wird? Immer mehr Trader bezweifeln das. Und auch immer mehr Analysten.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel wurde knapp erreicht

Dass Caterpillar im Zuge der Ende April gemeldeten Quartalszahlen die Prognosen der Analysten übertraf, ist keine Überraschung. Je kritischer die Gesamtsituation ist, desto eher tendieren viele (nicht alle) US-Analysten dazu, solche Schätzungen besonders tief anzusetzen, um die Anleger bei Laune zu halten. Interessanter sind da die Kursziele und die Empfehlungen. Und da sehen wir, dass das durchschnittliche Kursziel der Experten derzeit bei 240 US-Dollar liegt. Diesen Level hatte die Caterpillar-Aktie vor gerade einmal drei Wochen bereits knapp erreicht. Und derzeit hat gut die Hälfte der Analysten hier keine „Kaufen“-Empfehlung mehr, die letztlich schwache Einstufung „Halten“ wird immer dominanter.

Dass die Aktie von ihrem Jahreshoch im April, als man wegen der wegbrechenden Hightech-Aktien Tendenzen sah, in Richtung klassischer Branchen zu wechseln, scharf abverkauft wurde und die kurze positive Reaktion auf die Quartalsbilanz nicht vorhielt, ist ein Signal, dass sich der Zweifel auch unter den Anlegern ausbreitet. Und das bedeutet: Die Chance, hier etwas auf der Short-Seite zu verdienen, ist gut.

Eine Gegenbewegung ist jetzt wahrscheinlich … eine echte Aufwärtswende nicht

Auffällig war, dass die Aktie am Tag der Quartalsbilanz zwar die 200-Tage-Linie testete und verteidigte, was die Basis einer mittlerweile wieder abverkauften Rallye war. Aber die Aktie hatte auf diese Bilanz hin deutlich im Minus eröffnet, war weiter gefallen und holte erst zum Handelsende dieses 28.4. wieder auf. Für ein Plus zum Vortag reichte es dennoch nicht. Und man gewann den Eindruck, dass die Käufe eher Rettungskäufe waren, um zu verhindern, dass der Bruch der wichtigen 200-Tage-Linie Anschlussverkäufe auslöst. Auch gestern wurde die 200-Tage-Linie zumindest einigermaßen gehalten, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Dass die Aktie jetzt auf der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie aufgesetzt hat und mit wenigen Käufen auch die 200-Tage-Linie unter sich lassen würde, wird einige Short-Seller zum Eindecken und manchen charttechnisch orientierten Trader heute zum Kauf bewegen. Aber die Rahmenbedingungen für einen Baumaschinenhersteller bleiben massiv eingetrübt. Es würde daher überraschen, wenn die Short-Seller nicht schnell zurückkommen und diese Kreuzunterstützung aus Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie brechen würden. Womöglich in ein paar Tagen, womöglich aber sogar noch heute.

Hier könnte man eher mittelfristig denken

Diese Trading-Chance ist eher nicht für ganz kurzfristige Erfolge ausgerichtet, sondern mehr auf eine mittelfristige Perspektive von ein, zwei, vielleicht drei Monaten, in denen die Aktie tendenziell schwächer gehen sollte. Daher ist ein Stoppkurs, der knapp über dem letzten Zwischenhoch und damit in Relation zum Hebel eher weit liegt, sinnvoll, denn hier sollte man mit eher kleinerem Kapitaleinsatz und dafür mit längerem Atem vorgehen.

Wir würden für einen solchen Trade ein Knock Out-Zertifikat Short von BNP Paribas vorschlagen, das aktuell einen Hebel von 3,03 ausweist. Basispreis & K.O.-Schwelle liegen bei 273,626 US-Dollar, die Laufzeit ist unbegrenzt, die WKN lautet PF7CBS.

Den Stop Loss würden wir wie gesagt knapp über das letzte Zwischenhoch legen, das entspräche in der Aktie einem Level von etwa 224 US-Dollar. Auf das Short-Zertifikat WKN PF7CBS bezogen entspricht das einem Kurs von ca. 4,72 Euro.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 223 US-Dollar, 238 US-Dollar

Unterstützungen: 202 US-Dollar, 180 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN PF7CBS ISIN DE000PF7CBS6 Basispreis 273,626 US-Dollar K.O.-Schwelle 273,626 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,03 Stop Loss Zertifikat 4,72 Euro

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.