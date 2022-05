DGAP-News: Lalique Group veröffentlicht Traktanden für die ordentliche Generalversammlung (deutsch)

Lalique Group veröffentlicht Traktanden für die ordentliche Generalversammlung

MEDIENMITTEILUNG Lalique Group veröffentlicht Traktanden für die ordentliche Generalversammlung Zürich, 11. Mai 2022 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat heute die Traktanden für die ordentliche Generalversammlung vom 2. Juni 2022 veröffentlicht. Für das Geschäftsjahr 2021 beantragt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären wie bereits mitgeteilt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.40 je Aktie. Die Ausschüttung ist je hälftig als ordentliche Dividende und als Zahlung aus der Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) geplant. Marcel Roesti, Mitglied des Verwaltungsrats von Lalique Group seit 2008, wird sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Als neues Verwaltungsratsmitglied wird Philippe Vidal vorgeschlagen. Philippe Vidal ist französischer Staatsbürger und hat eine lange Karriere in Führungspositionen bei der französischen Bankengruppe Crédit Industriel et Commercial durchlaufen, wo er Mitglied der Geschäftsleitung und zuletzt bis 2021 Deputy CEO war. Alle übrigen Verwaltungsräte und Silvio Denz als Präsident stellen sich für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl. Jan Kollros, Mitglied des Verwaltungsrats von Lalique Group seit 2017, wird als zusätzliches Mitglied des Vergütungsausschusses vorgeschlagen. Die Einladung mit der vollständigen Traktandenliste für die ordentliche Generalversammlung 2022 ist auf der Website von Lalique Group verfügbar unter: www.lalique-group.com/assembly Medienkontakt Lalique Group SA Esther Fuchs Head of Communication & PR Grubenstrasse 18 CH-8045 Zürich Telefon: +41 43 499 45 58 E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com Lalique Group Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen.