DAX: Abwärtstrend naht

Ende der abgelaufenen Handelswoche konnte sich der Deutsche Aktienindex DAX deutlich erholen und in den Bereich von rund 14.000 Punkten zulegen. Damit rücken nun zwei weitere wichtige Hürden in den unmittelbaren Fokus, zum einen der 50-Tage-Durchschnitt, zum anderen der bisherige Abwärtstrend.

Die seit Ende März laufende Korrekturbewegung impliziert jedoch weiter bärische Kursmuster, hier sind fünf eindeutige Wellen zu erkennen und besitzen Impulscharakter. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend wird nicht favorisiert, könnte aber kurzzeitig überwunden werden.

Demnach ergibt sich oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 14.168 Zählern Aufwärtspotenzial an 14.550 Punkte, darüber an maximal 14.818 Zähler. An dieser Stelle sollte der weitere Verlauf erneut ausgewertet werden. Unterhalb der Vorwochentiefs von 13.380 Punkten würden aber Kursverluste auf und 13.000 Punkte und womöglich noch die Jahrestiefs von 12.138 Zählern drohen.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit Einzelhandelsumsätzen, der Arbeitslosenquote, Industrieproduktion und Anlageinvestitionen aus April vorgestellt. Japans Werkzeugmaschinenaufträge aus April (vorläufig) folgen in wenigen Minuten, dem schließen sich Deutschlands Großhandelspreise per April an. Um 11:00 Uhr geht es mit dem europaweiten Handelsbilanzsaldo per März (saisonbereinigt) weiter, zeitgleich wird die EU-Kommission ihre Konjunkturprognose veröffentlichen. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Empire State Manufacturing Index per Mai dazu.