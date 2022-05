FUCHS PETROLUB - Tief im Aktienkurs gefunden?

Fuchs Petrolub SE - WKN: A3E5D6 - ISIN: DE000A3E5D64 - Kurs: 28,260 € (XETRA)

Die Aktie von Fuchs Petrolub kletterte nach einer langen Rally im Juni 2017 auf ein Allzeithoch bei 51,91 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Diese führte sie im März 2020 kurzzeitig unter die Unterstützung bei 26,81 und auf ein Tief bei 25,56 EUR.

Zwar erholte sich der Wert danach deutlich, stand aber seit Februar 2021 wieder unter Druck, wobei der Verkaufsdruck in den letzten Wochen noch einmal deutlich zunahm. In der vorletzten Woche setzte der Wert auf der Unterstützungszone zwischen 26,81 EUR und 25,56 EUR auf. Bisher kann er sich darüber behaupten, aber ein Versuch, sich nach oben abzusetzen, wurde wieder abverkauft.

Nach aktuellen Schätzungen soll die Holding, deren Tochterfirmen verschiedene Schmierstoffe vertreiben, im nächsten Jahr wieder 2,07 EUR je Aktie verdienen. Damit würde die Holding den Gewinnrückgang ab dem Jahr 2018 wieder ausgleichen. Das 2023er KGV liegt auf Basis des aktuellen Kurses von 28,20 EUR und der aktuellen Schätzungen bei 13,62. Zuletzt gab es die Aktie im Jahr 2011 billiger.

Entscheidung steht an

Die Bewegung der letzten Jahre, eigentlich schon seit dem Jahr 2014 ist zwar im Prinzip eine Seitwärtsbewegung, aber sie hat einen bärischen Touch. Da aber die Unterstützungszone um 26,81-25,56 EUR noch hält, haben die Bullen immer noch Chancen. Eine Erholung in Richtung 33,99 EUR erscheint möglich. Sollte der Wert aber stabil unter 26,841-25,56 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild weiter eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 13,84-12,56 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Fuchs Petrolub befindet sich in einer entscheidenden Phase. Kurzfristig könnte sie zumindest zu einer Erholung ansetzen. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend wird, bleibt abzuwarten.

