Trading-Chance Goldman Sachs: Long-Setup für Risikofreudige

Die Investoren fürchten nicht zu Unrecht, dass die Gewinne der US-Banken durch die rapide steigenden Zinsen unter Druck geraten werden. Doch die Goldman Sachs-Aktie hat viel davon bereits vorweggenommen und zum Wochenschluss ein kurzfristig bullisches Signal generiert. Eine Trading-Chance für Risikofreudige.

Bis zur Jahreswende waren die Investoren davon überzeugt: Bank-Aktien muss man haben, da geht noch einiges nach oben. Doch als dann deutlich wurde, dass die Inflation nicht zu stoppen ist und die Notenbanken ernst machen würden, wandelte sich das dramatisch. Die Aktie der US-Investmentbank Goldman Sachs, zu Jahresanfang im Hoch noch bei knapp 410 US-Dollar, drehte nach unten ab und notierte am vergangenen Donnerstag erstmals seit Februar 2021 unter 300 US-Dollar. Aber jetzt wäre der Boden für eine Gegenbewegung bereitet.

Morning-Star um unteren Rand eines Baisse-Keils

Sie sehen im Chart, dass die Aktie zwar immer neue Tiefs ausbildete, diese aber in einer Linie liefen. Diese Baisse-Begrenzungslinie bildet die untere Begrenzung eines keilförmigen Abwärtstrends, dessen Neigungswinkel sukzessiv geringer wird, d.h. die Abwärtstrendlinien, die man von Hoch zu Jahresbeginn über das jeweilige letzte Zwischenhoch ziehen kann, werden immer flacher. Und an dieser Baisse-Begrenzungslinie hat die Goldman Sachs-Aktie jetzt aufgesetzt und hat dabei eine Formation im Candlestick-Chart generiert, die auf kurzfristiger Trading-Ebene Luft nach oben verheißt.

Quelle: marketmaker pp4

Die Kombination aus der roten Kerze des Mittwochs, des Doji, der am Donnerstag die Verteidigung der unteren Linie des Keils vollzog sowie der weißen Kerze des Freitags bildet zusammen einen sogenannten "Morning Star“ in der Candlestick-Lehre. Eine bullische Formation, bei der es aber zwei Dinge zu bedenken gilt:

Es geht hier definitiv um eine Rallye im Abwärtstrend

Um als Long-Signal gültig zu werden, müsste heute eine weitere weiße Kerze folgen … oder wenn nicht, dann zumindest in den nächsten zwei, drei Handelssitzungen, ohne dass der Kurs zuvor unter dem Tief der weißen Kerze des Freitags schließt. Und man muss wissen, dass Candlestick-Formationen eine eher kurze Prognose-Reichweite haben, d.h. ein Morning Star wie dieser, der sich im Chart auf Tagesbasis gebildet hat, hat eine Reichweite von drei bis vier Handelstagen, dann ist der Effekt der Formation „verbraucht“. Es geht hier also tatsächlich um eine Chance auf kurzfristiger Ebene, die demensprechend hoch spekulativ ist.

Auch, wenn die Goldman Sachs-Aktie vieles an Ungemach bereits vorweg genommen hat: Eine echte Trendwende, sprich den Ausbruch aus dieser abwärts gerichteten Keilformation, sollte man aus aktueller Sicht nicht erwarten. Es geht um eine Gegenreaktion innerhalb des Abwärtstrends, so dass wir hier unbedingt dazu raten, den Stop Loss immer eng nachzuziehen.

Wer erwägt, diese Trading-Chance umzusetzen, würde in einem Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten Vontobel eine ideale Basis dafür finden. Es handelt sich um ein Long-Zertifikat mit einem Basiswert & K.O.-Level bei 229,88 US-Dollar, woraus sich zum Handelsende am Freitagabend ein Hebel von 3,93 errechnete. Dieses Long-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit würden wir mit einem Stop Loss bei 6,04 Euro versehen, das entspräche einem Kurs in der Goldman Sachs-Aktie von ca. 292 US-Dollar, knapp unter dem jüngsten Tief. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Long von Vontobel lautet VQ1S7H.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 332,00 US-Dollar, 347,35 US-Dollar, 371,74 US-Dollar

Unterstützungen: 293,90 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Goldman Sachs

Basiswert Goldman Sachs WKN VQ1S7H ISIN DE000VQ1S7H5 Basispreis 229,880 US-Dollar K.O.-Schwelle 229,880 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 3,93 Stop Loss Zertifikat 6,04 Euro

