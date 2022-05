DGAP-HV: bet-at-home.com AG: Abstimmungsergebnisse der virtuellen Hauptversammlung

DGAP-News: bet-at-home.com AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

bet-at-home.com AG: Abstimmungsergebnisse der virtuellen Hauptversammlung



17.05.2022 / 14:00

Frankfurt/Düsseldorf, 17. Mai 2022. Im Rahmen der am 17. Mai 2022 in Frankfurt am Main stattgefundenen virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der bet-at-home.com AG haben die teilnehmenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit Stimmenmehrheit zugestimmt. Die Summe der abgegebenen Stimmen in der Hauptversammlung betrug 3.956.754 Stückaktien.

Ergebnisse der Abstimmung: Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 keine Beschlussfassung Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Gültig abgegebene Stimmen: 3.941.365

in % des gesamten Grundkapitals: 56,16%

Nein-Stimmen: 19.005

Ja-Stimmen: 3.922.360

Anteil Ja-Stimmen: 99,52%

Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Gültig abgegebene Stimmen: 3.848.214

in % des gesamten Grundkapitals: 54,83%

Nein-Stimmen: 29.711

Ja-Stimmen: 3.818.503

Anteil Ja-Stimmen: 99,23%

Ergebnis: angenommen

Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2022 Gültig abgegebene Stimmen: 3.944.345

in % des gesamten Grundkapitals: 56,20%

Nein-Stimmen: 24.091

Ja-Stimmen: 3.920.254

Anteil Ja-Stimmen: 99,39%

Ergebnis: angenommen

Tagesordnungspunkt 5: Wahlen zum Aufsichtsrat Gültig abgegebene Stimmen: 3.954.235

in % des gesamten Grundkapitals: 56,34%

Nein-Stimmen: 146.284

Ja-Stimmen: 3.807.951

Anteil Ja-Stimmen: 96,30%

Ergebnis: angenommen

Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder Gültig abgegebene Stimmen: 3.955.314

in % des gesamten Grundkapitals: 56,36%

Nein-Stimmen: 42.700

Ja-Stimmen: 3.912.614

Anteil Ja-Stimmen: 98,92%

Ergebnis: angenommen Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gem. § 162 AktG Gültig abgegebene Stimmen: 3.954.819

in % des gesamten Grundkapitals: 56,35%

Nein-Stimmen: 34.555

Ja-Stimmen: 3.920.264

Anteil Ja-Stimmen: 99,13%

Ergebnis: angenommen Über bet-at-home: Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen zu den populärsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert.

