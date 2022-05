NVIDIA: Einstiegsgelegenheit nach Kurshalbierung

Werbung

1000-fache Beschleunigung – Eine neue Ära an Grafikprozessorlösungen

NVIDIA bezeichnet sich selbst als Pionier im Bereich Computerprozesse mit Superturbo. Wissenschaftler, Designer, Künstler und Gamer zählen zu den anspruchsvollen Nutzern. Dabei ist die Nachfrage nach besserer 3D-Grafik unersättlich. Die Weiterentwicklung der Leistung von Mikroprozessoren hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts jedoch abgeflacht. Nun steht eine neue Ära an, denn Grafikprozessoren haben sich zu Gehirnen für Computer weiterentwickelt. Diese kommen bei Anwendungen in der virtuellen Realität, Supercomputern und künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz. NVIDIA ebnet mit seinen Grafikprozessorlösungen dafür den Weg. Bis zum Jahr 2025 wird laut Unternehmensgründer und Visionär Jensen Huang eine 1.000-fache Beschleunigung realisierbar sein. NVIDIA sieht in Grafikprozessoren für Supercomputer und Rechenzentren den richtigen Weg in die Zukunft. Auf der Konferenz für KI-Entwickler GTC22 hat NVIDIA im März sowohl seinen neuen H100-Grafikprozessor als auch mit Eos einen riesigen Supercomputer vorgestellt. Das Unternehmen rechnet damit, dass es der schnellste KI-Supercomputer der Welt sein wird. NVIDIA verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren. Die Ausgaben für IT werden derzeit rasant in Richtung Systeme für Rechenzentren und KI-Software umgeleitet. Und das in vielen verschiedenen Branchen: von Finanzdienstleistungen über die Fertigung, die Transport- und Logistikindustrie bis hin zum Einzelhandel und Gesundheitssektor.

Die 1-Billion-Dollar-Chance

Laut Unternehmensangaben bietet sich für NVIDIA in Zukunft eine 1-Billion-Dollar-Chance und stößt dabei auch in neue Geschäftsfelder vor. Die Videospieleindustrie ist mit 100 Milliarden US-Dollar heute bereits die größte Unterhaltungsbranche der Welt. NVIDIA bietet mit NVIDIA GeForce seit Längerem die größte Plattform dafür. Mit NVIDIA AI Enterprise bietet das Unternehmen eine durchgängige, Cloud-native Suite aus KI- und Datenanalysesoftware, die für die Nutzung von KI in beliebigen Unternehmen optimiert ist. Mit NVIDIA DRIVE verfügt das Unternehmen zudem über eine skalierbare KI-Automobilplattform für das gesamte Spektrum des autonomen Fahrens. 225 Unternehmen weltweit, von Automobilunternehmen über Zulieferer bis hin zu Start-ups und Forschungseinrichtungen, haben die Plattform bereits implementiert. Das Unternehmen rechnet damit, dass bis zum Jahr 2030 die Hälfte aller Fahrzeuge mit Systemen für autonomes Fahren auf dem Level 2 und 3 auf den Straßen unterwegs sein werden. Dies geht einher mit einem rasanten Anstieg von Fahrzeugen für Fahrdienste und dem Hochlauf der Elektromobilität. Zudem rechnet NVIDIA bei der Auflösung für die Bildverarbeitung mit einer Verzehnfachung. Das Unternehmen entwickelte mit NVIDIA Omniverse Enterprise auch eine durchgängige Kollaborations- und Simulationsplattform, die komplexe Design-Arbeitsabläufe grundlegend transformiert. Dies schafft eine harmonischere Arbeitsumgebung. 3D-Arbeitsabläufe sind heute ein wesentlicher Bestandteil jeder Branche. Der Aufstieg von Fernarbeit, global verteilten Teams, inkompatiblen Softwaretools sowie die Nachfrage nach rechenintensiven Technologien erschweren die Design-Zusammenarbeit jedoch exponentiell. Der Autobauer BMW entwickelt als einer der ersten Nutzer mit der NVIDIA-Plattform eine Simulation einer realen Fabrik, um vor Baubeginn Fehler vorherzusagen und zu beseitigen. Die Downloads der Omniverse-Plattform haben sich seit Anfang 2021 bereits verzehnfacht. Zusammen mit dem Bereich Videospiele sollen neue virtuelle Welten entstehen. NVIDIA wird auf diese Weise eine entscheidende Rolle bei der Erschaffung des Metaversums, der Verbindung von Off- und Onlinewelt, spielen.

Nach dem Rekordjahr ist die Bewertung wieder attraktiver

Lange Zeit sehnten sich die Marktteilnehmer bei NVIDIA nach einer günstigeren Bewertung. Die große Wachstumsfantasie wurde im vergangenen Jahr eingepreist. Auf Basis der aktuell veröffentlichten Unternehmenskennzahlen wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr von 32 gehandelt, nachdem sich der Kurs vom Hoch halbierte. So günstig war die Aktie lange nicht. Angesichts der Wachstumsraten im letzten Fiskaljahr 2022, ist die Aktie wieder moderat bewertet. NVIDIA steigerte im letzten Jahr den Umsatz um 61 Prozent auf 26,9 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge konnte um 120 Basispunkte auf 66,8 Prozent gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie legte um 78 Prozent zu.

Stand: 18.05.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion