Trading-Chance Nike: Wendeversuch abverkauft … und das Umfeld drückt

Nach den schwachen Bilanzzahlen von Walmart und Target stehen Konsumtitel massiv unter Druck. Da könnte noch einiges nachkommen … und auch die Nike-Aktie deutlich tiefer drücken, zumal die Aktie mit Blick auf das Chartbild eine lukrative Beute für die Short-Seller wäre.

Wenn schon Supermarktketten unter massiven Margendruck geraten sind, wie soll es da bei Sportartikel-Herstellern laufen, die im höheren Preissegment anbieten und damit zu den Konsumgütern zählen, die nicht zum Grundbedarf gehören, sondern in die Kategorie „nice to have“? Lange hatte man gehofft, die Verbraucher würden trotz Inflation einfach weiter kaufen und die höheren Herstellungskosten problemlos in Form höherer Preise schlucken. Aber es sieht so aus, als habe man sich da geirrt.

Noch weiß man nicht, wie es bei Nike derzeit läuft

Die Logik gebietet, dass es hinsichtlich des jetzt eben doch zügig unter Druck geratenen Konsumbereichs keine Inseln der Glückseligkeit gibt. Lieferketten-Probleme, massiv gestiegene Produktionskosten und zügig vorsichtiger werdende Verbraucher machen steigende Gewinne höchst unwahrscheinlich. Noch aber prognostizieren genau das die meisten Analysten. Aber die Fälle Target und Walmart zeigen: So wird es wohl nicht laufen. Und das wird vor allem für Unternehmen gelten, die in China einen sehr wichtigen Absatzmarkt haben ... wie Nike.

In China bricht der Konsum deutlich ein, -11,1 Prozent beim Einzelhandelsumsatz im April im Vergleich zum Vorjahresmonat, das ist ein Wort. Und jetzt wertet auch noch der US-Dollar zum chinesischen Yuan auf, was die Renditen der US-Unternehmen beim Verkauf ihrer Waren in China drückt. Aber noch weiß man nicht, wie sich die Lage aktuell bei Nike darstellt, denn:

Das Unternehmen hat ein ungewöhnliches Geschäftsjahr, dieses reicht jeweils bis zum 31. Mai. Das bedeutet: Die Ergebnisse des Vorquartals, das von Dezember bis Februar lief, sind zwar da, aber nicht repräsentativ, denn die Gesamtsituation hatte sich erst ab März richtig zugespitzt, auch, was die Wirtschaftslage in China angeht. Und die Ergebnisse dieses jetzt bald endenden Quartals kommen erst in ca. einem Monat. Aber dass man mittlerweile nichts Gutes mehr erwartet, zeigt das Chartbild deutlich:

Ein Chart wie aus dem Lehrbuch: Die Short-Seller haben Nike bislang im Griff

Die am 21. März gemeldeten, jüngsten Quartalszahlen hatten, obgleich über den Analystenprognosen, keine nachhaltig positive Wirkung auf die Aktie. Der Kurs lief an die aus den Vormonaten stammende Widerstandslinie bei 139,56 US-Dollar heran, drehte aber umgehend wieder ab. Zwei weitere Versuche, sich nach oben abzusetzen, scheiterten dann Ende März und Mitte April. Im Gegenzug ging es Anfang des Monats durch das März-Tief (116,75 US-Dollar) nach unten hinaus. Damit war der Abwärtstrend ein weiteres Mal bestätigt worden … und gestern dann erneut:

2022_05_19_Nike.png · Quelle: marketmaker pp4

Die Nike-Aktie war am Dienstag von unten kommend an eben dieses März-Tief herangelaufen und wurde gestern sehr deutlich nach unten abgewiesen. Jetzt läge nur noch das bisherige Jahres-Verlaufstief bei 105,00 US-Dollar vor einem erneuten Baisse-Schub. Diese Linie bei 105 US-Dollar basiert auf einem Zwischenhoch, das die Aktie vor dem „Corona Crash“ Anfang 2020 ausgebildet hatte. Aber damit ist dieser Support schon relativ alt, ob das also wirklich eine Stütze sein würde, ist zumindest fraglich.

2020 fiel Nike auf 60 US-Dollar … das könnte mittelfristig erneut passieren

Damals, Anfang 2020, hatte man die Nike-Aktie bis auf 60 US-Dollar gedrückt. Das deutet schon an, wie empfindlich solche konsumnahen Unternehmen reagieren, wenn die Trader fürchten, dass sich die Lage für die Verbraucher spürbar eintrübt und/oder die Kosten für das Unternehmen steigen. Und derzeit wäre beides der Fall. Das ist also eine interessante Situation für einen Short-Trade. Dem man aber, da emotionale Börsen wie die aktuelle immer in beide Richtungen überraschen können, einen etwas längeren Atem und dementsprechend einen moderateren Hebel gönnen sollte.

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel herausgesucht. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis/K.O.-Level von 152,460 US-Dollar, woraus sich ein Hebel von 2,45 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Nike-Aktie, in den Bereich von 122 US-Dollar ansiedeln, das entspräche beim akt. Euro/US-Dollar-Kurs von 1,0550 USD einem Kurs von 2,88 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Short lautet VX5QBY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 116,75 US-Dollar, 120,48 US-Dollar, 139,56 US-Dollar

Unterstützungen: 105,00 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Nike

Basiswert Nike WKN VX5QBY ISIN DE000VX5QBY8 Basispreis 152,460 US-Dollar K.O.-Schwelle 152,460 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 2,45 Stop Loss Zertifikat 2,88 Euro

