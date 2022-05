Electronic Arts: Der neueste Coup von Walt Disney?

The Motley Fool · 23.05.2022, 08:53 Uhr

Electronic Arts (WKN: 878372) und Walt Disney (WKN: 855686)? Warum nicht. Spätestens seitdem Microsoft Activision Blizzard übernehmen möchte, geht die Fragmentierung auch in diesem Content-Markt weiter. Auch der Streaming-Platzhirsch Netflix (WKN: 552484) investiert schließlich in Videospiele. Wir erkennen daher eine klare Tendenz in diese Richtung.

Aber was ist mit Electronic Arts und Walt Disney konkret? Kommt es zum Super-Coup, der das Content-Level auch hier auf eine vollkommen neue Ebene hieven dürfte? Spannend, spannend. Es scheint einige Gründe dafür und auch dagegen zu geben. Blicken wir auf das, was vor allem die Gerüchteküche derzeit preisgibt.

Electronic Arts & Walt Disney: Deal or No-Deal?

Zugegeben: Einen Deal gibt es noch nicht. Offensichtlich aber Gespräche, wie im deutschen Raum unter anderem T3N oder auch DerStandard berichten. Demnach möchte Electronic Arts sich aufhübschen für einen Merger. Ein potenzieller Interessent ist Walt Disney neben weiteren, die sich im Streaming-Markt ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Netflix übrigens nicht.

Die betreffenden Medien sprechen bereits über mögliche Vor- und Nachteile und Synergien. Electronic Arts und Walt Disney würden demnach gut zusammenpassen. Schließlich habe man bereits einige Kooperationen am Laufen. Insbesondere über Lizenzen für Videospiele. Das heißt, dass der Weg zukünftig im Falle eines Deals weniger schwierig sein könnte.

Allerdings gibt es einen Wermutstropfen. Walt Disney und Electronic Arts würden demnach nicht mehr konkreter sprechen. Aber es könnte mit ESPN noch vertiefende Gespräche geben. Heiße Gerüchte, die derzeit den Markt prägen.

Was das konkret bedeutet

Im Endeffekt erkennen wir auch aufgrund dieser Gerüchte eine klare Botschaft: Content ist weiter King. Ob Walt Disney und Electronic Arts schlussendlich eine Übereinkunft finden oder nicht, der Streaming-Markt dürfte sich bereits auf den Weg machen, um Videospiele zu erobern. Auch dass der US-Videospielekonzern sich aufhübscht, zeigt, dass man die eigene Zukunft mit einem größeren Konzern als klarer und stärker definiert. Spannend!

Die Fragmentierung des Streaming- und Content-Markts ist daher eine Entwicklung, die Foolishe Investoren auf dem Radar haben sollten. Dabei geht es eben nicht mehr primär nur um Film, Fernsehen und Serien. Nein, sondern inzwischen auch um Videospiele, die im Streaming-Markt eine größere Rolle spielen können.

Walt Disney jedenfalls ist auf dem Weg, sich auch hier zu wappnen. Eletronic Arts wäre jedenfalls ein passender Kandidat, der das Content-Repertoire noch einmal um eine starke Komponente verstärken kann.

