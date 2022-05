Trading-Chance McDonald’s: Die Gegenbewegung nutzen

Werbung

Die sehr schwachen Bilanzzahlen der US-Supermarktketten Walmart und Target lösten auch bei vielen anderen Aktien konsumnaher Unternehmen umgehend Abgaben aus, McDonald’s traf es dabei ebenfalls. Und da dürfte noch einiges an Luft nach unten sein, die man mit einem Short-Trade ausloten könnte.

Zu Jahresbeginn hatte die McDonald’s-Aktie noch ein Rekordhoch erzielt. Man war sich sicher, dass die anziehende Inflation die Konsumneigung weltweit nicht beeinträchtigen werde, sondern im Gegenteil das Ende der Corona-Maßnahmen den Verbrauchern wieder die Taschen öffnen würde. McDonald‘s Bilanz des ersten Quartals schien den bullischen Tradern auch noch recht zu geben. Aber mittlerweile hat sich das Bild deutlich eingetrübt. Die Bilanzen von Walmart und Target, aber auch die US-Frühindikatoren für das Wirtschaftswachstum im April deuten an, dass die Verbraucher sich mittlerweile deutlich vorsichtiger zeigen.

Die Verbraucher sind auf dem Rückzug, McDonald’s Unternehmensgewinn könnte folgen

Auch bei McDonald’s kommt es mittlerweile immer mal wieder zu Lieferengpässen. Zugleich steigen die Kosten deutlich, das drückt auf die Marge. Das alleine würde die bisherige Prognose der Analysten, die für die Fast Food-Kette 2022 einen leichten, prozentual einstelligen Gewinnanstieg erwarten, ins Wanken bringen. Werden die Verbraucher indes jetzt noch zurückhaltender, wäre ein Rückgang des Gewinns keine Überraschung, nicht zuletzt mit Blick auf den weggebrochenen Konsum in China und auf den Rückzug des Unternehmens aus Russland.

Gegenbewegung in eine abwärts gerichtete Keilformation

Das beginnen die Marktteilnehmer jetzt in die Aktie einzupreisen. Aber noch bewegt sich der Kurs der McDonald’s-Aktie deutlich über den Hochs der Jahre 2019 und 2020, preist also immer noch einen markant gestiegenen Gewinn ein. Zwar wurde die Aktie in der vergangenen Woche im Zuge der Schreck-Reaktion auf die fatalen Bilanzen von Walmart und Target kräftig verkauft. Aber Sie sehen es im Chart: Seither greifen die Akteure wieder zu. Eine Gelegenheit, die man auf der Short-Seite nutzen könnte, denn:

2022_05_24_MCD.png · Quelle: marketmaker pp4

Diese Gegenbewegung findet innerhalb eines Abwärtstrends statt. Und die Aktie läuft gerade von unten in eine abwärts gerichtete Keilformation zurück. Deren obere Begrenzung bildet zusammen mit der dick rot markierten 200-Tage-Linie bei 247/248 US-Dollar einen markanten Kreuzwiderstand. Dieser Widerstand liegt jetzt recht nahe, das realistische, mittelfristig erste Kursziel einer Anpassung an die jetzt deutlich eingetrübten Perspektiven, konkret das bisherige Jahrestief vom März bei 217,67 US-Dollar, liegt deutlich weiter entfernt.

Ein Short-Trade ist hoch spekulativ, aber aussichtsreich

Noch in eine Gegenbewegung hinein in Trendrichtung zu agieren, ist grundsätzlich aussichtsreich und hat den Vorteil eines charttechnisch gut zu verortenden, nahe liegenden Stop Loss-Levels, ist aber natürlich, solange die Aktie nicht wieder nach unten gedreht hat, dennoch hoch spekulativ.

Wer erwägt, diese Trading-Chance umzusetzen, würde in einem Knock Out-Zertifikat Short des Emittenten BNP Paribas ein geeignetes Instrument finden. Das Short-Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 314,320 US-Dollar, daraus errechnet sich zum heutigen US-Handelsstart ein Hebel von ca. 3,2. Einen Stop Loss würden wir knapp über vorgenannten Kreuzwiderstand, konkret bei 150,450 US-Dollar ansiedeln, das entspräche beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs einem Kursniveau von 5,95 Euro im Zertifikat. Dieses Knock Out-Zertifikat Short von BNP Paribas hat die WKN PH3H4P.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 248,13 US-Dollar, 259,60 US-Dollar, 271,15 US-Dollar

Unterstützungen: 228,34 US-Dollar, 217,67 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf McDonald‘s

Basiswert McDonald‘s WKN PH3H4P ISIN DE000PH3H4P7 Basispreis 314,320 US-Dollar K.O.-Schwelle 314,320 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 5,95 Euro

PS: Hinweis zur Trading-Chance Long auf die Amgen-Aktie vom 5. Mai

Während der US-Gesamtmarkt weiterhin sehr instabil bleibt, hat die Amgen-Aktie gestern die wichtige Charthürde bei 247 US-Dollar überboten und steuert auf das bisherige Rekordhoch zu. Wir meinen, dass, wer diese am 5. Mai vorgestellte Trading-Chance umgesetzt hat, den Stop Loss des Long-Zertifikats WKN TR9YZ7 jetzt umgehend auf 6,05 Euro und damit deutlich in die Gewinnzone anheben könnte.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

