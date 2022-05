Trading-Chance Tesla: Vorsicht, heiß!

Werbung

Tesla polarisiert. Entsprechend volatil präsentiert sich die Aktie, entsprechend emotional agieren die Trader. Daher muss man eine Trading-Chance hier immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht angehen. Aktuell bietet sich eine solche Gelegenheit auf der Short-Seite, aber: Vorsicht, heiß!

Noch führt Tesla den Markt der Elektrofahrzeuge an, noch steigen die Gewinne rasant. Wird sich das ändern? Werden andere Hersteller wie VW, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, Tesla überholen und wenn ja, wann? Und wie lange lassen sich Produktion und Gewinnmarge noch steigern, in diesem Umfeld von Materialengpässen, massiv gestiegenen Erzeugerpreisen und vorsichtiger werdenden Verbrauchern?

Die Bewertung ist ungewöhnlich hoch … das kann die Hausse beenden

Wäre Tesla vom Kurs/Gewinn-Verhältnis bewertet wie andere Autobauer auch, könnte man, wenn man auf vorstehende Fragen negative Antworten geben wollte, mit einer Korrektur rechnen und unterstellen, dass diese mit dem Abstieg der Tesla-Aktie vom Rekordhoch (1.243,49 US-Dollar im November 2021) auf den derzeitigen Level bereits vorweggenommen wurde. Aber Tesla ist eben nicht branchentypisch bewertet, sondern sogar mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von gut 50 auf Basis der durchschnittlichen Analysten-Gewinnschätzung für 2022 fünf- bis zehnmal so teuer bewertet wie andere große Automobilhersteller. Und selbst, wenn der Gewinn pro Aktie so zügig weiter zulegen sollte, wie die meisten Analysten das derzeit noch unterstellen, wäre die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau sogar mit den geschätzten Gewinnen des Jahres 2025 dreimal so teuer wie der Schnitt der Branche. Aber Tesla hat schließlich einen Sonderstatus … oder?

Das ist eben der Punkt. In früheren Jahren war das durchaus zu unterstellen, immerhin war Tesla der Pionier der Elektromobilität. Aber heute bauen sie alle E-Fahrzeuge. Und gewinnen alle Marktanteile hinzu, mit meist deutlich günstigeren Fahrzeugen. Eigentlich wäre Tesla also selbst nach dem bisher absolvierten Abstieg des Kurses überbewertet. Und das schließt ja Druck auf die Margen durch die derzeit auch für Automobilhersteller negativen Rahmenbedingungen noch gar nicht ein.

2022_05_25_Tesla1.png · Quelle: marketmaker pp4

Wenn man sich im vorstehenden Chart ansieht, wo diese Aktie noch 2019 notierte, wird klar: Wenn sich die Zweifel unter den Tradern verhärten, dass diese hohe Bewertung dauerhaft aufrechtzuerhalten ist, kann da allerhand Luft nach unten sein.

Toppbildung vollendet: Die Bären haben die Charttechnik im Rücken

Aber man sollte bei einer Aktie wie Tesla nie auf die Idee kommen, nur auf der Basis fundamentaler Überlegungen einen Trade einzugehen. Denn die Aktie wird, wie geschrieben, äußerst emotional gehandelt und von vielen sehr intensiv und kurzfristig getradet. Wenn, muss ein Short-Trade somit auf beiden Ebenen Rückenwind sehen: seitens der Rahmenbedingungen ebenso wie seitens der Charttechnik. Was jetzt aber auch der Fall ist, denn:

2022_05_25_Tesla2.png · Quelle: marketmaker pp4

Mit dem Abrutschen der Aktie unter das Februar-Verlaufstief bei genau 700 US-Dollar wurde jetzt eine große Toppbildung vollendet, deren erstes, potenzielles Kursziel bei 539/559 US-Dollar läge. Dass das bullische Lager am Montag versuchte, den Bruch der 700er-Marke zu kontern, dies aber nicht weit führte und im Gegenzug gestern ein neues Verlaufstief der Abwärtsbewegung entstand, ist ein klar bärisches Signal, aber man sollte dennoch behutsam an die Sache herangehen.

Ein Hebel von 2 ist für eine Aktie wie Tesla ausreichend „sportlich“

Tesla ist volatil und bei einer derartig emotional gehandelten Aktie ist grundsätzlich nichts unmöglich. Daher würden wir bei dieser Trading-Chance ganz bewusst einen niedrigen Hebel von 2 ansetzen, weil man einer volatilen Aktie in Sachen Stop Loss mehr Spielraum einräumen sollte als weniger stark schwankenden Titeln. Wir würden da zunächst mit einem Stop Loss arbeiten, der mit 790 US-Dollar auch eine etwas kräftigere Gegenreaktion aushält. Dieser sollte dann umgehend nachgezogen werden, wenn sich zeigen sollte, dass das bullische Lager hier nichts mehr zuwege bringt.

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan herausgesucht, das mit einem Basispreis/K.O.-Level von 928,879 US-Dollar einen solchen Hebel von 2 ausweist. Der Stop Loss läge, entsprechend einem Tesla-Kursniveau von 790 US-Dollar als Stop Loss-Level, bei 1,33 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats lautet JA57W5.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 700 US-Dollar, 756 US-Dollar, 782 US-Dollar, 913 US-Dollar

Unterstützungen: 559 US-Dollar, 539 US-Dollar, 502 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN JA57W5 ISIN DE000JA57W54 Basispreis 928,879 US-Dollar K.O.-Schwelle 928,879 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent J.P. Morgan Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 1,33 Euro

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.