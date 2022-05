Rezessionsangst lässt nach - und Einzelhandel | NVIDIA | Snowflake | Tech-Merger

Was den Aktienmarkt die letzten Wochen zunehmend belastet hat, war die wachsende Sorge vor einer nahenden Rezession. In der Tat kühlt die Wirtschaft ab, wobei eine Rezession alles andere als sicher ist. Wir sehen am Donnerstag auf breiter Front robuste Ergebnisse und Aussichten im Einzelhandel. Außerdem bestätigt Broadcom die Übernahme von VMWare und Elon Musk plant einen höheren Anteil seines Kapitals in den Kauf von Twitter zu investieren. NVIDIA und Snowflake starten schwächer in den Tag, können aber einen Teil der vorbörslichen Verluste aufholen.



0:00 - Intro

0:25 - Entwarnung vor Rezession (Dollar Tree, Macy’s u.a.)

4:17 - Broadcom kauft VMWare; Twitter

7:18 - Tech: NVIDIA u.a.

13:24 - Apple, Snowflake

17:50 - JetBlue leidet an Übernahmeversuchen

18:44 - China: Alibaba, Baidu

20:58 - Bärenmarkt-Rallye und die verkürzte Woche

23:53 - Lieferketten entspannen sich, Defizite kollabieren



