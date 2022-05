onvista Mahlzeit: Dax weiter gut drauf, Warren Buffett liegt wieder goldrichtig und lässt Maverick auch die Aktie von AMC abheben?

Der Dax nimmt den Schwung der vergangenen 5 Tage mit in die neue Woche. Gegen Mittag liegt er etwas mehr als ein halbes Prozent im Plus. Nachrichten die den deutschen Leitindex heute bewegen könnten gibt es nicht sehr viele. Siemens erhält den größten Auftrag der Unternehmens geschichte und ansonsten bestimmen die Analysten mit ihren Einschätzungen größtenteils die Kursbewegungen.

Die Wall Street hat heute geschlossen. An dem verlängerten Wochenende in den USA könnte ein Rekord gebrochen werden, der bei zwei Aktien für Bewegung sorgen könnte. die Fortsetzung von Top Gun ist an diesem Wochenende angelaufen. Bislang lag der Rekord für das Einspielergebnis an diesen drei Tagen bei 151 Millionen Dollar in Nordamerika. Bis Sonntag Abend hatten der neue Streifen mit Tom Cruise bereits 134 Millionen Dollar eingespielt. Daher dürfte der bisherige Rekord mehr als wackeln. Den Aktien von Paramount und AMC dürfte es bestimmt nicht schaden, wenn Maverick den Rekord knackt

Elon Musk hat wieder ärger mit der SEC, Daimler Truck wird von der Deutschen Bank empfohlen und die Düngemittelpreise drücken auf den Kurs von K+S.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Apple, Tesla, Twitter, BAT, Ally Financial, Berkshire Hathaway, Siemens, Daimler Truck, Tops&Flops, K+S, Verde Agritech, Musterdepot, ABO Wind, Allkem, Coloplast und Zuschauerfragen