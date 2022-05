Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger - Hohe Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen - Ultraschallsegment sollte zudem deutlich zulegen - Steigende Umsätze und Ergebnisse erwartet Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 war bei der MS Industrie AG von deutlichen Erholungstendenzen geprägt, wenngleich die Geschäftsentwicklung noch unterhalb der Erwartungen lag. Die Gesamtjahresumsätze in Höhe von 164,67 Mio. EUR (VJ: 164,04 Mio. EUR) lagen dabei sowohl unterhalb der ursprünglichen (180 Mio. EUR) als auch der angepassten (170 Mio. EUR) Unternehmens-Guidance. Auch wenn optisch eine nur konstante Umsatzentwicklung erreicht wurde, in den Vorjahresumsätzen war die zum 31.12.2020 veräußerte Tochtergesellschaft EMGR mit Umsätzen in Höhe von 18,64 Mio. EUR enthalten. Bereinigt hatte der MS-Konzern damit ein Umsatzwachstum in Höhe von 19,3 % erreicht. Die unter den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung im Powertrain-Segment ist insbesondere auf eine Kürzung der Abrufzahlen durch den Hauptkunden Daimler im zweiten Halbjahr 2021 zurückzuführen, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten bspw. im Chipbereich bei anderen Lieferanten erfolgt ist. Im Ultraschall-Segment lag insbesondere im Sondermaschinen-Bau, aufgrund des aktuell laufenden Strukturwandels in der PKW-Industrie, noch eine verhaltene Nachfrage vor. Analog dazu litt der Serienmaschinenbau von pandemiebedingten Einschränkungen bei den Vertriebsaktivitäten. Trotz einer 'nur' konstanten Umsatzentwicklung hatten das EBITDA auf 9,12 Mio. EUR (VJ: 4,25 Mio. EUR) und das EBIT auf -4,43 Mio. EUR (VJ: -9,18 Mio. EUR) jeweils deutlich zugelegt. Diese nachhaltige Rentabilitätsverbesserung hängt in erster Linie mit umgesetzten Einsparmaßnahmen (Standort Zittau geschlossen, höherer Automatisierungsgrad in Trossingen-Schura, höhere Auslastung der Produktionshalle etc.) zusammen. Gemäß Unternehmens-Guidance werden für das laufende Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rund 200 Mio. EUR und eine deutliche Steigerung auf allen operativen Ergebnisebenen in Aussicht gestellt. In dieser Prognose sind weitere mögliche negative Effekte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder mit dem Ukraine-Krieg nicht enthalten. Grundsätzlich geht das MS-Management dabei von einer Fortsetzung der Erholung aus. Im Powertrain-Segment steht dies auch im Einklang mit der Erwartung des Großkunden Daimler-Trucks, der für dieses Jahr in Europa mit einem Anstieg der Absatzzahlen in Höhe von rund 10 % bis etwa 24 % rechnet. Zusätzliche Umsätze sollten auch mit dem Anlaufen des Traton-Auftrages generiert werden. Analog dazu sollten alle Unterbereiche des Ultraschall-Segments zum Umsatzanstieg beitragen. Wir haben unsere Prognosen an der Guidance ausgerichtet. Damit unterstellen wir für 2022 ebenfalls eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Für die Folgejahre sollte die Wachstumsdynamik zwar abnehmen, die Gesellschaft sollte aber das Umsatzniveau weiter ausbauen können. Die erwartete deutliche Steigerung des EBITDA und des EBIT sollte mit den bis Ende 2022 umgesetzten Maßnahmen und der gestiegenen Automatisierung in der Produktion erreicht werden. Darüber hinaus würde die deutlich verbesserte Auslastung im UTG-Segment schon automatisch mit einer Rentabilitätszunahme einhergehen. Als Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 2,50 EUR (bisher: 2,70 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion ist dabei ausschließlich eine Folge des höheren risikolosen Zinssatzes, was zu einem leichten Anstieg der gewichteten Kapitalkosten auf 8,86 % (bisher: 8,73 %) geführt hat. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24289.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 27.05.2022 (10:43 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 30.05.2022 (10:00 Uhr) -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °