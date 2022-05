DEUTSCHLAND-MERCEDES-BENZ:Mercedes - Produktion kaum gebremst durch Chip-Mangel

Frankfurt (Reuters) - Der Mangel an Computerchips oder Teilen aus der Ukraine hat die Produktion des Autobauers Mercedes-Benz in diesem Jahr nur wenig beeinträchtig.

"Es gab keine großen Auswirkungen", sagte Produktionschef Jörg Burzer am Dienstag am Rande einer Mercedes-Veranstaltung in Stuttgart. "Die Produktion läuft stabil, im Wesentlichen fahren wir durch", ergänzte er. Der Dax-Konzern hatte zu Jahresbeginn erklärt, er rechne ab dem zweiten Halbjahr mit einer Besserung der Versorgungsprobleme mit Halbleitern. Der Engpass machte der Autoindustrie weltweit aufgrund von Nachfrageverschiebungen in der Corona-Pandemie zu schaffen. Auch Lieferausfälle von Teilen aus der Ukraine und der Lockdown in Peking, wo Mercedes-Benz im Joint-Venture BAIC produziert, hätten die Produktion nicht getroffen, ergänzte Burzer.