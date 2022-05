Trading-Chance Nasdaq 100: Schon wieder mehr Luft nach unten als nach oben?

Werbung

Eine Rallye des Nasdaq 100-Index im Vorfeld des gestrigen US-Feiertags trifft heute im vorbörslichen US-Handel zwar nur auf leichten Abgabedruck. Aber der könnte sich bald steigern, denn wenn der heutige Monatsultimo vorüber ist, hätten einige der Käufer ihr Ziel erreicht … und die Rahmenbedingungen bleiben bärisch: Eine Trading-Chance Short.

Je heftiger eine Abwärtsbewegung abläuft, desto stärker fallen auch die Gegenbewegungen nach oben aus. Und natürlich kann man sich nie völlig sicher sein, dass eine solche Bärenmarkt-Rallye am Ende nicht doch zu einer mittelfristigen Aufwärtswende wird. Aber in einem Umfeld wie dem derzeitigen ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht allzu hoch. Wahrscheinlicher ist, dass der Nasdaq 100, der von den großen US-Indizes im Vorfeld den meisten Druck abbekommen hatte, bereits jetzt schon wieder mehr Luft nach unten als nach oben hat.

Das Monatsende als Ziel vieler Käufer?

Zwar finden sich in diesem Index einige Top Hightech-Unternehmen, die rational betrachtet zuletzt viel zu weit gefallen waren. Aber auch, wenn einzelne Werte in diesem 100 Aktien umfassenden Index im Fall einer erneuten Abgabewelle stabil bleiben oder sich sogar abkoppeln könnten: Der Nasdaq 100 listet nicht nur Hightech-Unternehmen. Hier finden sich auch Pharmaunternehmen, Einzelhändler und Energieversorger, die in der Hoffnung, dort einen „sicheren Hafen“ zu finden, durch die Decke gekauft wurden und dadurch die nächste Verkaufswelle anführen könnten. Die wann beginnt?

Dass es heute vor Handelsstart ein wenig Druck gibt, muss nicht zwingend schon das Ende der Rallye bedeuten … kann es aber. Denn der Nasdaq 100 hat es nur wegen der massiven Käufe der Vorwoche geschafft, knapp oberhalb der langfristig wichtigen 1.000 Tage-Linie nach oben zu drehen. Diese Linie zum Monatsende zu verteidigen und dadurch zu verhindern, dass im Fall ihres Bruchs noch mehr Abgabedruck aufkommt, dürfte das Ziel so mancher Käufe gewesen sein. Und wer auf der Short-Seite „unten“ seinen Gewinn mitgenommen hat, dürfte bereits angesichts der nahe gekommenen Widerstandszone geneigt sein, erneut auf die Kurse zu drücken.

Unser altes Kursziel ist jetzt ein massiver Widerstand

Als wir am 11. April erstmals einen Short-Trade auf den Nasdaq 100 vorgestellt hatten, war unser Kursziel der Bereich um das März-Tief bei 13.020 Punkten. Dieses Ziel wurde recht zügig erreicht und dann, nachdem es Ende April zu einem zähen Ringen um diese Zone kam, im Mai unterboten. Jetzt wäre dieser Bereich 13.020/13.065 Punkte ein markanter, charttechnischer Widerstand, wie wir im Chart sehen:

2022_05_31_NDX100.png · Quelle: marketmaker pp4

Ob die darunter liegende, nach rechts offene Dreiecksformation den Index bereits aufhält, ist noch offen. Aber möglich wäre es schon, daher könnte man überlegen, bestehende Short-Positionen bereits jetzt aufzubauen oder, sofern man auf tieferem Niveau Gewinne mitgenommen hat (unser damals vorgestellter Short-Trade hatte zeitweise knapp 100 Prozent Gewinn erzielt), neu einzusteigen.

Wir haben für einen solchen Short-Trade ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel herausgesucht. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level bei 15.188,33 Punkten, woraus sich kurz vor dem US-Handelsstart ein Hebel von 4,92 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 13.200 Punkten, knapp oberhalb dieser massiven Widerstandszone, ansetzen, das entspricht beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungspreis von 1,0710 einem Kurs von ca. 18,50 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Short lautet VX5ZTT.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 13.020 Punkte, 13.065 Punkte, 14.342 Punkte, 14.820 Punkte

Unterstützungen: 12.361 Punkte, 11.492 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 Index WKN VX5ZTT ISIN DE000VX5ZTT1 Basispreis 15.188,33 Punkte K.O.-Schwelle 15.188,33 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 4,92 Stop Loss Zertifikat 18,50 Euro

PS: Hinweis zur Trading-Chance Long auf die Shop Apotheke vom 20. Mai

Die Aktie der Shop Apotheke hat den charttechnischen Ausbruch, auf den wir am 20. Mai mit einer Trading-Chance Long gesetzt hatten, vollzogen. Dadurch ist das in dieser Analyse vorgestellte Long-Zertifikat WKN PD1V25 deutlich in die Gewinnzone gelaufen. Wir würden dazu raten, den Stop Loss des Zertifikats deutlich und mit einem Level um 3,50 Euro klar in die Gewinnzone anzuheben!

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

