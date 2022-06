DGAP-News: MAX Automation führt ordentliche Hauptversammlung 2022 durch - Große Zustimmung der Aktionäre bei fast allen Tagesordnungspunkten (deutsch)

MAX Automation führt ordentliche Hauptversammlung 2022 durch - Große Zustimmung der Aktionäre bei fast allen Tagesordnungspunkten

^ DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung MAX Automation führt ordentliche Hauptversammlung 2022 durch - Große Zustimmung der Aktionäre bei fast allen Tagesordnungspunkten 03.06.2022 / 17:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG MAX Automation führt ordentliche Hauptversammlung 2022 durch - Große Zustimmung der Aktionäre bei fast allen Tagesordnungspunkten Düsseldorf, 3. Juni 2022 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2022 in virtueller Form erfolgreich durchgeführt. Die Hauptversammlung stimmte bei fast allen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu. In seiner Rede führte Dr. Christian Diekmann, geschäftsführender Direktor und CEO/CFO der MAX Automation SE, die Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr aus und gab einen Ausblick auf das Jahr 2022. "2021 haben wir die Neustrukturierung der MAX Gruppe zu einer Cashflow-orientierten Finanz- und Beteiligungsholding erfolgreich vorangetrieben. Dabei war die Geschäftsentwicklung trotz weiterer Einflüsse der COVID-19-Pandemie, globaler Engpässe in den Lieferketten und steigender Rohstoffpreise erfreulich. Auch in das laufende Geschäftsjahr 2022 sind wir operativ erfolgreich gestartet und setzten die 2021 eingeleitete strategische Neuausrichtung fort. Wir haben einen neuen Konsortialkredit vereinbart sowie eine Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Damit ist die finanzielle Stabilität für die Umsetzung unserer Strategie gesichert und die Kapitalstruktur der MAX Gruppe signifikant gestärkt worden. Operativ haben Auftragsentwicklung und Umsatzerlöse deutlich zugelegt, die Baustellen der Vergangenheit wurden bereinigt und so wird als Gruppe die hohe Profitabilität unserer Unternehmen zunehmend sichtbar", sagt Dr. Christian Diekmann, geschäftsführender Direktor und CEO/CFO der MAX Automation SE. Bei einer Vertretung von bis zu 68 % des Grundkapitals in den Abstimmungen wurden fast alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, bestellt. Der Vergütungsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 wurde gebilligt und die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder angepasst. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 sowie die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.maxautomation.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zur Verfügung. Kontakt: Marcel Neustock Beteiligungsmanagement Tel.: +49 - 211 - 9099 110 investor.relations@maxautomation.com www.maxautomation.com Ansprechpartner für Medien: Susan Hoffmeister CROSS ALLIANCE communication GmbH Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de Über die MAX Automation SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Düsseldorf ist eine mittelständisch geprägte Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Verwaltung und den Erwerb von Beteiligungen an Wachstumsunternehmen konzentriert, die in Nischenmärkten tätig sind. Das derzeitige Unternehmens-Portfolio besteht aus zehn Portfoliounternehmen und ihren jeweiligen Tochtergesellschaften (sofern vorhanden), die ein breit gefächertes Portfolio technologisch komplexer Maschinen, Anlagen und integrierter Automatisierungslösungen sowie ergänzende Dienstleistungen wie Beratung, Produktionsunterstützung, Wartung und Instandhaltung für ihre Kunden sowohl in Deutschland als auch international entwickeln, herstellen und vertreiben. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA58) und erzielte 2021 einen Umsatz von 349,1 Mio. Euro. www.maxautomation.com --------------------------------------------------------------------------- 03.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: investor.relations@maxautomation.com Internet: www.maxautomation.com ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1368567 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1368567 03.06.2022 °