DAX: Starker Bullen-Konter

Der Deutsche Aktienindex DAX startete noch mit Abschlägen in den Dienstagshandel und tendierte nahezu den ganzen Handelstag über abwärts, kurz nach Beginn der US-Börse fasten Anleger wieder Mut und verringerten die Verluste am Ende deutlich. Nachbörslich ging es sogar auf 14.600 Punkte weiter rauf.

Damit werden die Hauptziele gelegen zwischen 14.818 und 14.925 Punkten seitens der Marktteilnehmer wieder aufgenommen, frische Wochenhochs könnten trotz der Warnung einer Konsolidierung noch folgen. Spätestens am 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 15.061 Punkten (fallend) dürften wieder größere Gewinnmitnahmen bevorstehen.

Ein bärisches Szenario auf Sicht der nächsten Tage und Stunden ergibt sich dagegen unterhalb von 14.400 Punkten, Abschläge auf 14.226 Zähler und darunter in den Bereich von 13.871 Punkten käme nicht überraschend und würde sogar im Rahmen eines Pullbacks liegen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo aus April (saisonbereinigt), der Kreditvergabe aus Mai, dem BIP Q1 (endgültig) und dem Economy-Watch-Sentiment per Mai vorgelegt. Deutschlands Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per April stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, Italiens Einzelhandelsumsätze aus April folgen um 10:00 Uhr. Europas endgültiges BIP und die Erwerbstätigenzahlen aus Q1 laufen um 11:00 Uhr über die Nachrichtenticker. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu.