Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholt. Vergangenen Freitag hatten durchwachsene Geschäftszahlen großer Unternehmen und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet.

Die überraschend schwachen Jobdaten nährten Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, an der bisher alle Probleme mehr oder weniger abzuperlen schienen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Der hiesige Leitindex Dax stieg in der ersten Handelsstunde zu Wochenbeginn um 1,02 Prozent auf 23.664 Punkte, nachdem er am Freitag 2,7 Prozent eingebüßt hatte.

Hensoldt-Aktie gefragt

Mit einem Zugewinn von knapp drei Prozent waren die Titel des Rüstungskonzerns Hensoldt stärkster Wert im HDAX am Morgen. Das Analysehaus Jefferies hatte Hensoldt von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 92 Euro angehoben. In der Flugzeug- und Rüstungsindustrie halte die Stärke an, denn alle Bereiche erhielten starken Rückenwind, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Im Verteidigungsbereich böten sich gute Einstiegspunkte in einen attraktiven Superzyklus. Hensoldt sei zwar weiter anspruchsvoll bewertet, in Erwartung anziehender Prognosen für 2030 sieht sie bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten aber keine negativen Kurstreiber mehr. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten kurzfristige Bedenken ausgeräumt.

Lufthansa nach Barclays-Studie im Fokus

Eine zuversichtlichere Einschätzung durch die britische Bank Barclays hat die Aktien von Fluggesellschaften am Montag angetrieben. Andrew Lobbenberg stufte Lufthansa, Air France-KLM und IAG von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch.

Zwar gingen Erlöse und Gewinne auf den bisher hochprofitablen Nordatlantik-Routen zurück, doch nicht so stark wie von ihm erwartet, schrieb der Experte. Das hätten die Resultate der Fluggesellschaften zum zweiten Quartal verdeutlicht. Rückenwind lieferten zudem sinkende Treibstoffpreise und der US-Dollar-Wechselkurs. Für die Aktien der Lufthansa ging es zum Wochenstart um 2,7 Prozent auf 7,5 Euro (Barclays-Kursziel 7,20 Euro) nach oben. (mit Material von dpa-AFX)