IRW-News: Kutcho Copper Corp.: Kutcho Copper erhält über 2,8 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants

IRW-PRESS: Kutcho Copper Corp.: Kutcho Copper erhält über 2,8 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants

Vancouver, B.C., 8. Juni 2022. Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) ("Kutcho Copper" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kutcho-copper-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es über 2,8 Mio. $ aus der Ausübung von Optionsscheinen aus einer Reihe von Optionsscheinen erhalten hat, die am 6. Juni 2022 abgelaufen sind.

Charts zu den Werten im Artikel Kupferpreis

Kutcho Copper

Vince Sorace, President & CEO von Kutcho Copper, erklärte: "Wir treiben unsere geplanten Ziele im Rahmen des Genehmigungsverfahrens weiter aggressiv voran, um eine positive Bauentscheidung zu erreichen. Kutcho ist mit einem hochgradigen, kostengünstigen Kupfererschließungsprojekt im Machbarkeitsstadium in einer Tier-1-Jurisdiktion, die von einem florierenden Kupfermarkt unterstützt wird, einzigartig positioniert."

Mit Blick auf das Jahr 2022 beabsichtigt Kutcho Copper, das Aufwärtspotenzial des Projekts durch folgende Maßnahmen aufzuzeigen:

- Wiedereintritt in den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung als nächster Schritt zum Abschluss der Genehmigungsverfahren für die Minenerschließung.

- Durchführung von Gesprächen und Konsultationen mit den First Nations und den Gemeinden, Unterstützung von Vor-Ort-Besuchen und Abschluss von Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Beteiligung mit den Tahltan und Kaska First Nations.

- Fortsetzung der Evaluierung und, falls gerechtfertigt, Umsetzung identifizierter Möglichkeiten zur Senkung der Kapitalkosten durch strategische Vereinbarungen, verbesserte technische Studien (einschließlich zusätzlicher Studien zur Erzsortierung).

- Fortsetzung der Risikominderung und Weiterentwicklung des Projekts in Richtung einer Produktionsentscheidung.

Über Kutcho Copper Corp

Kutcho Copper Corp ist ein kanadisches Ressourcenentwicklungsunternehmen, das sich auf die Erweiterung und Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. Das Unternehmen, das sich der sozialen Verantwortung und den höchsten Umweltstandards verschrieben hat, schloss vor kurzem eine Machbarkeitsstudie für das Kutcho-Projekt ab und treibt die Genehmigungsverfahren mit dem Ziel voran, eine positive Bauentscheidung zu treffen.

Vince SoracePräsident

und CEO, Kutcho Copper Corp.

Für weitere Informationen über Kutcho Copper Corp. senden Sie bitte eine E-Mail an info@kutcho.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.kutcho.ca

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "abschließen", "planen", "beabsichtigen", "präsentieren", "potenziell", "aufwärts" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten. Obwohl Kutcho Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Aussagen und Informationen im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie, die Fähigkeit des Unternehmens, Möglichkeiten zur Optimierung der Kapital- und Betriebskosten des Projekts Kutcho zu nutzen, die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu beschaffen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Grundstücksverträge zu erfüllen, seine Mineralienbesitzrechte und Konzessionen aufrechtzuerhalten, das Projekt Kutcho oder seine anderen Projekte zu erforschen und zu entwickeln, seine Schulden zurückzuzahlen und allgemeines Betriebskapital zu beschaffen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbundenen Gefahren, die zukünftigen Preise für Kupfer und andere Metalle, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des Kutcho-Projekts erforderlich sind, und, falls diese erteilt werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte zu erhalten, einschließlich des Umweltbewertungsprozesses; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Bestimmungen, die Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -bestimmungen, Ansprüche der Ureinwohner und deren Rechte auf Konsultation und Unterbringung, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche haben könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66159

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66159&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5013771053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.