Opening Bell: Roku und Netflix - Gerüchte einer Übernahme (die so nicht kommen dürfte)

Vor der EZB-Tagung am Donnerstag und den US Verbraucherpreisen am Freitag, werden wir keine klare Tendenz an der Wall Street sehen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein gigantischer Optionsverfall naht, wie auch ein Rebalancing des S&P 500 und Russell 2000. Es sind die Einzelwerte, die im Fokus stehen. Intern hofft man bei Roku auf eine Übernahme durch Netflix, berichtet Business Insider. An der Wall Street lautet das Urteil: No way! Eher wird Netflix durch Disney übernommen. Campbell Soup meldet solide Zahlen und die Credit Suisse spricht eine Gewinnwarnung aus. Dank der US Börsenaufsicht, stehen auch die Aktien der Online- und Neo-Broker Schwab und Robinhood im Fokus.