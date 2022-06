Valneva: Aktie bricht erneut ein - Impfstoffprogramm könnte vor dem Aus stehen

Die Aktie von Valneva bricht erneut zweistellig ein. Diesmal sorgt nicht die mögliche Notfallzulassung für den Impfstoff der Franzosen dafür, diesmal geht es um die mögliche Bestellmenge durch die EU. Die kündigt die Bestellung des Impfstoffes wohl nicht, bestellt allerdings nicht genug, dass Valneva sein Impfstoff-Programm gewinnbringend fortführen könnte.

Sollten sich diese Angaben konkretisieren, wird Valneva nicht in der Lage sein, den Vorabkaufvertrag so anzupassen, dass er eine Reduzierung des Auftrags ermöglicht, und die Europäische Kommission wird die Vereinbarung daher wahrscheinlich kündigen. Infolgedessen hätten die Europäer keinen Zugang zu Valnevas inaktiviertem Impfstoff VLA2001.

Besonders Deutschland soll seine Bestellmenge drastisch gekürzt haben. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal Business Insider bestätige Vorstandsvorsitzender Thomas Lingelbach dies. Auf die Frage: "Nach unserer Kenntnis sollten zwölf Millionen Dosen allein an Deutschland gehen, jetzt sollten es nach dem Willen der EU etwa eine Million sein." Antwortete der Valneva-Chef:

Der Valneva-Chef hofft, dass die Mitgliedsstaaten der EU noch einmal in sich gehen und die Bestellmenge wieder erhöhen. Er sieht nach wie vor einen großen Bedarf an dem Impfstoff aus seinem Haus.

"Marktforschungsstudien in sechs europäischen Ländern zeigen ein erhebliches Interesse an einem inaktivierten COVID-19-Impfstoff für die Erst- oder Auffrischungsimpfung. Wir erhalten weiterhin Nachrichten von Menschen, die eine traditionellere Impfstofftechnologie suchen, und wir hoffen, dass wir einen bedeutenden Auftragsumfang erhalten, um die öffentliche Gesundheit in Europa weiter zu unterstützen