Trading-Chance UnitedHealth Group: Wird diese Linie fallen?

Gestern setzte die Aktie der im Dow Jones gelisteten UnitedHealth Group unsanft auf der Linie auf, die im Mai noch souverän verteidigt wurde: der 200-Tage-Linie. Diese Trading-Chance setzt darauf, dass sie diesmal fallen wird.

Besonders solide über den Prognosen waren schon die Gewinne des ersten Quartals nicht gewesen. Jetzt wäre es nicht überraschend, wenn UnitedHealth die Analystenerwartungen für das 2. Quartal nicht erreichen wird, wenn die Zahlen Mitte Juli auf den Tisch kommen. Denn im Bereich Krankenversicherung und Gesundheitsvorsorge ist das gesetzliche Auffangnetz in den USA oft dünn, für viele aber nicht einmal vorhanden. Und wenn das Geld knapp wird, sparen hier viele als erstes. Damit ist das Unternehmen nicht gegen eine wegbrechende Konjunktur gefeit … und das beginnen die Trader jetzt einzupreisen.

Das ist beinahe ein Elfmeter für die Short-Seller

Noch heben die Analysten mehrheitlich den Daumen, aber es wäre nicht das erste Mal, wenn man da der Entwicklung hinterherlaufen müsste. Die Anleger stimmen zumindest längst mit den Füßen ab, so dass die UnitedHealth-Aktie bereits unterhalb des niedrigsten aller Analysten-Kursziele notiert… und, was die Chart- und Markttechnik angeht, am seidenen Faden hängt.

Nachdem die Aktie im Mai souverän auf Höhe der im Chart rot gehaltenen 200-Tage-Linie durchstartete, begann zwar eine Aufwärtsbewegung. Die endete aber weit unterhalb des im April erreichten Rekordhochs und in einer Widerstandszone, die zwischen 501 und 509 US-Dollar liegt. So etwas ist selten ein Zufall und weit öfter ein Beleg dafür, dass die Short-Seller die Aktie längst im Visier haben und da zuschlagen, wo es am effektivsten ist: in Widerstandszonen, deren Bestätigung dann Basis des nächsten Abwärtsimpulses ist.

Das ist jetzt auch der Fall, die Aktie rutschte, nach kurzer, aber erfolgloser Gegenwehr Anfang Juni, auf die 200-Tage-Linie zurück. Im Gegensatz zum Mai löste das nicht sofort Käufe aus. Die könnten jetzt noch kommen, das muss man als Möglichkeit einkalkulieren. Aber dass die Käufe nicht gleich gestern aufkamen, ist zusammen mit dem frischen Abwärts-Signal des im Chart unten mit eingeblendeten Trendfolge-Indikators MACD ein klarer Vorteil für die Short-Seller. Erst, wenn es gelingen sollte, die jetzt etablierte Abwärtstrendlinie signifikant zu überwinden, wäre das bärische Setup vom Tisch.

Dieser Trade ist (noch) hoch spekulativ!

Solange die 200-Tage-Linie nicht eindeutig und auf Schlusskursbasis gebrochen wurde, ist ein Short-Trade auf UnitedHealth natürlich hochspekulativ, letzten Endes eine Wette darauf, dass es in den kommenden Tagen zu diesem neuen Short-Signal innerhalb des bereits bestehenden Abwärtstrends kommen wird. Daher ist diese Trading-Chance speziell an risikofreudige Trader gerichtet, die mit einem nervösen, unsteten Gesamtmarkt umzugehen wissen.

Wer erwägt, diese Trading-Chance umzusetzen, würde in einem Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel ein geeignetes Instrument finden. Das hier vorgestellte Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 601,810 US-Dollar, daraus errechnet sich heute vor US-Handelsbeginn ein Hebel von knapp 3,6. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, um 502 US-Dollar ansetzen, das entspricht beim momentanen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs einem Kurs in diesem Knock Out-Zertifikat Short von 9,50 Euro. Die WKN dieses Vontobel Short-Zertifikats lautet VX9ZR5.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 491 US-Dollar, 498 US-Dollar, 501 US-Dollar, 509 US-Dollar

Unterstützungen: 463 US-Dollar, 446 US-Dollar, 436 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf UnitedHealth Group

Basiswert UnitedHealth Group WKN VX9ZR5 ISIN DE000VX9ZR53 Basispreis 601,810 US-Dollar K.O.-Schwelle 601,810 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 3,57 Stop Loss Zertifikat 9,50 Euro

