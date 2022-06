FTSE 100 Index: SKS-Formation weiter möglich

Die Turbulenzen an den Aktienmärkten haben seit letztem Donnerstag sichtlich zugenommen, nachdem die Inflation noch einmal zu gelegt hatte und die Europäische Zentralbank EZB sich in Sachen Zinsen endlich bewegt. Im Rahmen eines Marktüberblicks wurde beim britischen Leitindex FTSE 100 eine inverse SKS-Formation besprochen, die sogar kurz vor ihrer Aktivierung stand.

Trotz der hoffnungsvollen Kurse unmittelbar an der für ein Kaufsignal notwendigen Nackenlinie der Formation konnten Bullen den Sack leider nicht zu machen, der FTSE 100 Index fiel in den letzten Tagen in den Bereich der rechten Schulter um 7.200 Punkten zurück.

Im heutigen Handelsverlauf zeigt sich ausgerechnet an dieser Stelle eine deutliche Gegenbewegung, wodurch eine multiple SKS-Formation entstehen könnte und sich Bullen hierdurch die Option auf eine spätere Trendwende weiter offen halten.

Für ein reguläres Kaufsignal müsste jedoch der Bereich von 7.670 Punkten mindestens auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. Dann könnte auch der längerfristige Abwärtstrend bestehend seit 2018 endgültig beendet werden und Kurspotenzial an 7.903 Punkte freisetzen.

Geht es dagegen unter die aktuellen Wochentiefs von 7.135 Punkten abwärts, wäre das Schicksal für den weiteren Verlauf der inversen SKS-Formation besiegelt und würde ihre Gültigkeit vollständig verlieren, Abschläge auf 6.813 Punkte müssten dann zwingend einkalkuliert werden.