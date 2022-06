EUR/GBP: Mit einem Streich

Das Paar EUR/GBP scheint kurzfristig überhitzt zu sein, dies belegt eindrucksvoll der dynamische Rückfall vom zweiten Zielniveau zurück auf 0,8599 GBP. Ein Tagesschlusskurs darunter könnte eine kleine Konsolidierungswelle auslösen, Ziele wären dann im Bereich der Horizontalunterstützung von 0,8512 und dem jetzt dort verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt bei 0,8486 GBP zu nennen und könnten über ein Short-Investment gecovered werden. Ein unmittelbarer Ausbruch über die aktuellen Wochenhochs sowie die dort verlaufende Hürde aus April letzten Jahres wird dem Paar kurzfristig nicht zugetraut, vollständigkeitshalber könnte aber dadurch Kurspotenzial in den Bereich von 0,89 GBP entstehen.

Dabei dürften sich long positionierte Anleger ohnehin freuen, an einem einzigen Tag konnte das zweite große Ziel um 0,8720 GBP am Dienstag abgearbeitet werden, nur einen Tag später notierte das paar Euro schon wieder auf dem vorausgegangenen Ausbruchsniveau um 0,8599 GBP. Allmählich drängt sich aber der Verdacht einer bitter notwendigen Konsolidierung auf, die erneute Handelsansätze eröffnet, diesmal auf der Unterseite.

Fazit

Um von einem verlässlichen Verkaufssignal in Richtung des EMA 50 bei 0,8486 GBP ausgehen zu können, sollte erst ein nachhaltiger Bruch mindestens per Tagesschluss der Marke von 0,8599 GBP abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich beispielshalber mit dem Open End Turbo Short Zertifikat WKN MD0S1F mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Renditechance von 20 Prozent erzielen, Ziel des Scheins läge rechnerisch entsprechend bei 6,26 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von mindestens 0,8635 GBP nicht unterschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 4,53 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sind nur wenige Stunden bis Tage anzunehmen, entsprechend schnell muss reagiert werden!