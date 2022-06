AMERICAN EXPRESS - Abgabedruck in der Aktie hält an

American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 137,500 $ (NYSE)

Die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express legte nach dem Coronatief bei 67,00 USD eine massive Rally hin und kletterte bis Februar 2022 auf das aktuelle Allzeithoch bei 199,55 USD.

Anschließend bildete der Wert eine SKS-Topformation aus. In den letzten 5 Wochen pendelte er um die Nackenlinie der SKS. In dieser Woche fällt die Aktie deutlich zurück und entfernt sich von der Nackenlinie Sie fällt auch unter die Unterstützung bei 149,89 USD, die in den letzten Wochen mehrfach Halt gegeben hat. Die Aktie fiel gestern auch minimal unter das Vorcoronahoch bei 138,13 USD.

Verkaufswelle kann weitergehen

Das Chartbild der Aktie von American Express macht einen bärischen Eindruck. Die aktuelle Verkaufswelle könnte noch einige Wochen andauern. Ein Rückfall in Richtung 122,60 USD ist möglich. Eine Ausdehnung könnte zu Abgaben gen 109,03 USD führen.

Für ein prozyklisches Kaufsignal müsste die Aktie über 170,78 USD, also über das letzte Erholungshoch ansteigen. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre der Weg in Richtung Allzeithoch geebnet.

Fazit: Die Zeit zum Einsteigen ist noch nicht gekommen. Die nächsten Tage und Wochen könnten von weiteren Abgaben dominiert werden.

American Express_langfristig

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)