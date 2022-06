Trading-Chance Broadcom: Dieser Dammbruch gibt den Bären den Weg frei

Werbung

Broadcom dürfte 2022 als Hersteller von Chip-Lösungen für die Breitbandkommunikation wie alle Chiphersteller gute Gewinne einfahren. Aber die Trader beginnen, weiter zu denken. Und sie erinnern sich daran, dass Halbleiter-Aktien nicht zu Unrecht als „Fahrstuhl-Aktien“ bezeichnet werden: schnell rauf, dann aber auch schnell wieder runter. Eine Trading-Chance Short.

Kurz vor dem Corona-Crash notierte die Broadcom-Aktie knapp über 300 US-Dollar. Am Crash-Tief im März 2020 hatte sich der Kurs mit 155 US-Dollar fast halbiert … und dann begann eine Super-Hausse, die diese Aktie zur Jahreswende auf das Rekordhoch von 677 US-Dollar trug. Wenn die Basis für diese Hausse wegfällt, wäre da also allerhand Luft nach unten. Und genau das beginnen die Anleger jetzt sukzessiv einzupreisen.

Der Fahrstuhl war womöglich bereits „oben“

Noch verlängern fast alle Analysten das Wachstum der vergangenen Jahre einfach mit dem Lineal in die Zukunft. Würde das auch so eintreffen, wäre die Aktie schon nach der bisherigen Korrektur wieder günstig bewertet. Aber dass man mit der „Lineal-Strategie“ äußerst häufig daneben liegt, sehen wir bereits bei vielen Aktien aus anderen Branchen. Bei den Chipherstellern sieht das zwar noch anders aus. Aber die derzeitige Chip-Knappheit wird nicht ewig anhalten. Und dass die Konjunktur weltweit gerade in die Knie geht, ist nicht zu übersehen. Was bedeutet:

Es wäre keine Überraschung, wenn bei den Halbleiter-Unternehmen irgendwann in den kommenden Quartalen nicht mehr volle Auftragsbücher, sondern Überkapazitäten und Margendruck vorherrschen würden. Und während bislang nur wenige Analysten auf dieses Risiko reagieren, gehen die Trader längst in die Defensive und verkaufen. Denn wenn die Margen schwinden, pflegen die Gewinne der Chiphersteller schnell und massiv zu sinken. Und preist man das jetzt ein, wäre Broadcom auch auf diesem aktuellen Kursniveau „teuer“.

Die Schlüssel-Unterstützung ist gebrochen

Im Januar war Broadcom im Zuge des damaligen Selloffs aller großen US-Technologietitel schnell und weit zurückgefallen. Dann kam es zu einer in zwei Schüben verlaufenden Aufwärts-Korrektur, die indes deutlich unterhalb des vorherigen Rekordhochs endete. Im Mai wurde dann das Januar-Tief getestet – erfolgreich. Aber Sie sehen es ja:

Quelle: marketmaker pp4

Die darauffolgenden Käufe endeten bereits unterhalb der März-Abwärtstrendlinie. Dieser entscheidende Support bei 512/513 US-Dollar wurde schnell erneut angesteuert … und gestern fiel er nach nur kurzer, erfolgloser Gegenwehr. Damit wäre der Weg aus charttechnischer Sicht nach unten frei. Ein markantes, bärisches Signal und damit eine Trading-Chance auf der Short-Seite.

Wer dieses Short-Signal in einem Trade umsetzen wollte, würde in einem Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel ein geeignetes Instrument finden. Das hier vorgestellte Short-Zertifikat weist auf Basis des Basispreises/K.O.-Levels von 644,360 US-Dollar einen Hebel von 3,28 auf. Den Stoppkurs würden wir bei der Aktie bei 535 US-Dollar ansetzen, das entspräche bei einem am Donnerstagabend geltenden Euro/US-Dollar-Kurs von 1,0570 einem Kurs von ca. 10,20 Euro im Zertifikat. Dieses Knock Out-Zertifikat Short von Vontobel hat die WKN VX5JE4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 512 US-Dollar, 549 US-Dollar, 568 US-Dollar, 584 US-Dollar

Unterstützungen: 473 US-Dollar, 419 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Broadcom

Basiswert Broadcom WKN VX5JE4 ISIN DE000VX5JE45 Basispreis 644,360 US-Dollar K.O.-Schwelle 644,360 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 3,28 Stop Loss Zertifikat 10,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.