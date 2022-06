onvista-Wochenausblick: Konjunktur- und Inflationssorgen bleiben am Aktienmarkt das dominante Thema

Das mittlerweile entfesselte Inflationsgespenst dürfte auch in der neuen Woche sein Unwesen am deutschen Aktienmarkt treiben. Die Furcht vor weiter stark steigenden Preisen geht einher mit der Angst, dass die Zentralbanken bei der Bekämpfung der hohen Teuerung nicht allzu viel Rücksicht auf die Konjunktur nehmen. Schließlich können stark steigende Zinsen das Wirtschaftswachstum abwürgen, weil teurere Kredite sowohl die Investitionen als auch den Konsum dämpfen können.

Insofern beobachtet Chefvolkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank derzeit eine gewisse Lethargie bei den Anlegern. Denn die Inflation dürfte seiner Meinung nach sowohl im Euroraum als auch in den USA im Juni anders als noch vor kurzem erhofft neue Höchststände erreichen. Gründe dafür seien das coronabedingt reduzierte gesamtwirtschaftliche Angebot an Waren und Dienstleistungen sowie der Umstand, dass die meisten westlichen Regierungen zur Stützung der Konjunktur die gesamtwirtschaftliche Nachfrage angefacht haben.

In diesem Umfeld werde der Markt seine Erwartungen für die Leitzinsen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) wohl weiter nach oben revidieren, fuhr Krämer fort. Der Anstieg der Anleiherenditen dürfte noch nicht durch sein. Diese Aussicht und damit einhergehende Rezessionsängste insbesondere in den USA "liegen wie Mehltau auf den Aktienmärkten".

Die Fed hatte ihren Leitzins jüngst stark um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Es war der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren. Während dies die Anleger nicht groß überrascht hatte, erwischte sie die unerwartet deutliche Anhebung des Leitzinses in der Schweiz um 0,50 Prozentpunkte auf dem falschen Fuß.

Das Gegensteuern der Zentralbanken werde eine sehr schwierige Aufgabe, sagte Markus Zschaber, Gründer der VMZ Vermögensverwaltungsgesellschaft. "Die Zinsen zu erhöhen, ohne die Wirtschaft nachhaltig negativ zu beeinflussen, erfordert ein hohes Maß an Bewertungsgenauigkeit."

Für die charttechnisch angeschlagenen Aktienmärkte erwartet Analyst Volker Sack von der Landesbank NordLB neue Impulse daher erst mit Beginn der Berichtssaison der Unternehmen. Bei einer prognostizierten volatilen Seitwärtsbewegung dürften die Blicke vieler Marktteilnehmer bis dahin auf den Nachrichtenfluss zu den Notenbanken gerichtet sein.

Erst am Mittwoch hatten Europas Währungshüter für Schlagzeilen gesorgt: Der EZB-Rat war zu einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung zusammengekommen, "um die aktuelle Marktlage zu erörtern". Denn zuletzt waren die Kapitalmarktzinsen in südeuropäischen Ländern besonders deutlich gestiegen. Das heißt: Für Länder wie Italien wird es teurer, sich am Markt frisches Geld zu besorgen, weil sie Investoren wieder höhere Zinsen bieten müssen. Das könnte für diese Staaten angesichts ohnehin gewaltiger Schuldenberge zum Problem werden. Nun beschleunigt die Notenbank die Arbeiten an einem neuen Anti-Kriseninstrument.

Ein aus Anlegersicht ernüchterndes Fazit zog Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank: "Die nun absehbare Wirtschaftsschwäche ist es, die an den Aktienmärkten die Kurse nach unten drückt." So hat der deutsche Leitindex Dax seit dem Zwischenhoch am Pfingstmontag zwischenzeitlich rund 1700 Punkte verloren. Viel mehr als einen Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend trauen Experten dem Börsenbarometer daher vorerst nicht zu.

Im Wirtschaftsablauf stellten solche Schwankungen im Konjunkturverlauf Kater zufolge eigentlich den Normalfall dar. Die Corona-Pandemie sowie der Krieg in Osteuropa sorgten allerdings dafür, dass die Unsicherheiten gegenwärtig doppelt hoch seien.

Für etwas mehr Klarheit könnten gegen Ende der neuen Woche frische Konjunkturdaten sorgen. Am Donnerstag stehen Stimmungsindikatoren für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Blick, bevor am Freitag das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen in den USA und hierzulande vor allem der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex für Aufmerksamkeit sorgen dürften.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 20. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Online-Pk zum Kongress «hub.berlin» des Digitalverbands Bitkom (22.6. bis 23.6.)

11:30 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB) zu Klimarisiken und EZB-Klimastresstest.

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/22

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 04/22

12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 06/22

17:00 DEU: Rede von BDI-Präsident Siegfried Russwurm zur Eröffnung des BDI-Tags der Deutschen Industrie

CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht jährliche Stimmungsumfrage

DEU: Vorstand der IG Metall gibt Forderungsempfehlung zu anstehender Tarifrunde Metall/Elektro

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 21. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 05/22

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 05/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/22

10:00 POL: Industrieproduktion 05/22

10:30 ITA: Leistungsbilanz 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 05/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/22

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Pk des Branchenverbandes Zukunft Gas im Rahmen der Energiemesse «E-world» 2022 zum Thema Wasserstoff

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie, Berlin

+ 08.00 Pressegespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm

Redebeiträge:

+ 10.10 CDU-Vorsitzender Friedrich Merz

+ 10.25 und 1055 Foto mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der Premierministerin von Litauen und dem BDI-Präsidenten

+ 11.00 BDI-Präsident Russwurm

+ 11.20 Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 12.30 Finanzminister Christian Lindner

+ 14.15 Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

+ 15.00 Niederländischer Wirtschaftsminister Micky Adriaansen

+ 15.45 Verkehrsminister Volker Wissing

+ 16.35 Wirtschaftsminister Robert Habeck

+ 17.20 VDA-Präsidentin Hildegard Müller

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Nutzfahrzeuge 2022, Düsseldorf

*Michael Fleming, CEO and Co-founder - Torc RoboticsAndrea Fuder, Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing & Chief Purchasing Officer (CPO) - Volvo Group

*Michael Lohscheller, Präsident - Nikola

*Andreas Marschner, Vice President - Amazon Transportation Services Europe

*Lars Menge, Senior Vice President Product Marketing - Volkswagen Nutzfahrzeuge

*Prof. Dr. Christian Mohrdieck, Chief Knowledge & Commercial Officer (CKCO) und Geschäftsführer - cellcentri

*Karin Radström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG

*Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs - Deutsche Post DHL Group

*Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing - Iveco Magirus AG

*Markus Schell, Geschäftsführender Gesellschafter - BPW

*Alexander Vlaskamp, Mitglied des Vorstands, Traton SE - Vorsitzender des Vorstands, MAN

DEU: E-World - Energy & Water, Essen

DEU: Automatica 2022 - Messe für Robotik und Automation

Leitmesse für intelligente Automation und Robotik

+ 14.00 Pk Kuka

MITTWOCH, DEN 22. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ZG Raiffeisen-Gruppe, Bilanz-Pk, Karlsruhe

11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und Thyssen Krupp, Luxemburg

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Volvo Group, Capital Markets Day 2022

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 06/22

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/22 (endgültig)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 05/22

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag, Berlin

mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato; weitere Themen: Regierungsbefragung mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Debatte über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo, u.a.

ITA: Auftakt: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin

DONNERSTAG, DEN 23. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: FedEx, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 06/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/22

09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUZ: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global/CIPS PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten, Karlsruhe

14:00 DEU: Jahrestagung European School of Management and Technology zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit den Chefs von Bayer (Werner Baumann), Daimler (Ola Källenius), SAP (Christian Klein) und Siemens (Roland Busch), Berlin

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (erster von zwei Tagen), Brüssel

ITA: Fortsetzung: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom

Finanzministerkonferenz (FMK)

FREITAG, DEN 24. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Einhell Germany, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 06/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/22

06:30 NLD: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/22

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (endgültig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 05/22

SONSTIGE TERMINE

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag), Brüssel

ITA: Abschluss: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom

