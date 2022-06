Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.06.2022 Kursziel: 24,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Kooperation mit weiterem Wachstumspotenzial - Äußere Einflüsse mit positiven und negativen Impulsen für das operative Geschäft Die Wolftank Group hat jüngst die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Molgas Energia Italia verkündet. Diese bietet für Wolftank weiteres Wachstumspotenzial. Das GJ 2022 dürfte jedoch weiterhin auch von negativen Effekten beeinflusst werden. Hohes Synergiepotenzial zwischen Molgas und Wolftank: Die Kooperation mit dem bisher vor allem in Südeuropa agierenden Unternehmen aus dem Energie-Dienstleistungsbereich beinhaltet die Errichtung einer niedrigen zweistelligen Anzahl von LNG-Tankstellen in den nächsten Jahren. Hierbei sind vor allem Investitionen in den Bau von LNG-Tankstellen in Osteuropa geplant, wodurch Wolftank seine Internationalisierungsstrategie weiter fortführt. Wir kalkulieren mit einer Anzahl von zehn Tankstellen und einem Umsatzbeitrag von ca. 5,0 Mio. Euro für Wolftank (MONe). Wolftank bringt in den Projekten seine Expertise im Bereich der Betankungstechnologien und dem Projektmanagement von Tankstellenerrichtungen ein, während Molgas aufgrund seines Know-hows und einer der größten europäischen Flotten an Betankungsfahrzeugen die Versorgung der Tankstellen sicherstellt. Mittelfristig sollen laut Wolftank aus der Partnerschaft Aufträge für eine mittlere zweistellige Anzahl an Betankungsanlagen resultieren. Perspektiven im Wasserstoffbereich weiterhin ausgezeichnet: Auf der jüngst durchgeführten Hauptversammlung kommunizierte das Unternehmen ein Anfragevolumen für Wasserstoffprojekte im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Für uns ist die hohe Nachfrage im Wasserstoffbereich ein Nachweis für die vielversprechende Equity Story des Unternehmens. Unseres Erachtens wird sich Wolftank sukzessive von einem Dienstleister für Betankungstechnologien zu einem Lösungsanbieter für die Schlüsseltechnologien LNG und Wasserstoff wandeln. Impulse in beide Richtungen: Die Pläne der Politik zur Gasrationierung münden bei Wolftank in Anfragen von Industrieunternehmen zur Lieferung und Errichtung von LNGSpeichern. Das LNG soll dabei ausbleibende Erdgaslieferungen als Energieträger bspw. in der Stahl- oder Automobilproduktion kompensieren. Wir gehen davon aus, dass sich bei einem Lieferstopp von Erdgas durch Russland diese Aufträge ab Herbst mit hohen Margen materialisieren (MONe: >15% EBIT-Marge). Kurzfristig belasten im operativen Geschäft hingegen jedoch weiterhin die globalen Lieferkettenverwerfungen. Zudem dauern Genehmigungsverfahren für Wasserstoffprojekte noch immer sehr lange. Um diese Faktoren angemessen zu reflektieren und ein konservativeres Szenario abzubilden, reduzieren wir unsere Prognosen für 2022 ff. Fazit: Wolftank ist u.E. sehr gut positioniert, um nachhaltig vom strukturellen Wachstum des Wasserstoff- und LNG-Marktes zu profitieren. Aufgrund der kurzfristig reduzierten Visibilität im Tagesgeschäft haben wir unsere Wachstumsprognose für die nächsten Jahre leicht reduziert. Der Investment Case bleibt aber intakt. Nach Fortschreibung des Modells bestätigen wir unser Rating mit einem reduzierten Kursziel von 24,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 