Nikkei 225: Eindeutig uneindeutig

Nachdem der japanische Leitindex Nikkei 225 Anfang März seinen vorläufigen Tiefpunkt in diesem Jahr erreicht hatte, konnte sich das Barometer zwar leicht erholen, allerdings notiert der Index bereits seit April in einer aussagelosen Seitwärtsphase. Handelssignale gehen hieraus nicht hervor, scheinbar wollen die Japaner die bekannten Krisen einfach aussitzen.

Übergeordnet lässt sich auf der Unterseite allerdings eine mittelfristige Supportzone um 24.200 Punkten aus den letzten Jahren für den Nikkei 225 Index ablesen, derzeit schwankt das Barometer um 27.000 Punkten grob seitwärts herum.

Solange der Bereich zwischen 24.681 und auf der Oberseite 28.138 Punkten nicht in irgendeiner Weise aufgelöst wird, ist mit einer volatilen Fortsetzung der Schiebephase mit wechselnden Trendverläufen zu rechnen.

Ein bullisches Szenario tritt oberhalb der oberen Barriere ein und könnte Zugewinne an 29.188 und darüber 29.960 Punkte hervorbringen. Einen kleinen Short-Anreiz könnten Investoren dagegen unterhalb von 25.500 Punkten erhalten, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 26.804 Zählern und darunter an 24.200 Punkte denkbar.