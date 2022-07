DGAP-Adhoc: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity erhält 8,3 Mio. eigene Aktien unentgeltlich aus einem bedingten Rückgabeangebot

DGAP-Ad-hoc: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity erhält 8,3 Mio. eigene Aktien unentgeltlich aus einem bedingten Rückgabeangebot



01.07.2022 / 10:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



+++ Ad-hoc Mitteilung +++ SGT German Private Equity erhält 8,3 Mio. eigene Aktien

unentgeltlich aus einem bedingten Rückgabeangebot

Rückgabe von 14% der insgesamt ausstehenden SGF-Aktien

Wert der Aktie erhöht sich ceteris paribus um 17%

Zusätzlich positiver Ergebniseffekt der Aktienrückgabe von knapp 12 Mio. EUR in 2022

Frankfurt am Main, 1. Juli 2022 – Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, erhält aus einem Aktienrückgabe-Angebot unentgeltlich 8.333.000 SGF-Aktien von ihrer Großaktionärin SGT Capital LLC (SGTLLC) zum 30.06.2022. Die SGT Capital LLC hatte der SGF im Juli 2020 im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der SGF ein verbindliches, bedingtes Angebot für eine Aktienrückgabe zugestanden. Dessen Umfang wurde lediglich von der Höhe des von der SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeworbenen Kapitals abhängig gemacht, obwohl die Profitabilität der SGTPTE auch von verschiedenen anderen Einflussfaktoren wesentlich abhängt, bei denen die Erwartungen und Ziele inzwischen deutlich übererfüllt wurden. Trotz guter Profitabilität der als Sacheinlage von der SGTLLC in der SGF eingebrachten SGTPTE überträgt die SGTLLC nunmehr weitere 8.333.000 der ursprünglich 50 Mio. an sie ausgegebenen Aktien zurück an die SGF. Zum 31.12.21 hatte die SGTLLC bereits 2.176.500 SGF-Aktien unentgeltlich an die SGF übertragen, um verzögerungsbedingte Mindererträge der SGTPTE in 2H2020 und 2021 zu kompensieren. Damit ist der Erwerb der SGTPTE im Hinblick auf die Anzahl der als Gegenleistung für die Sacheinlage übertragenen SGF-Aktien im Nachhinein insgesamt um gut ein Fünftel günstiger geworden als zuvor vereinbart und von der Hauptversammlung am 7.08.2020 beschlossen. Mit der Aktienrückgabe erhöht sich der Eigenbestand an SGF-Aktien von 2.719.200 Stück auf 11.052.200 Stück. Die Zahl der ausstehenden Aktien verringert sich von 58.134.800 auf 49.801.800. Der Streubesitz erhöht sich damit um 2,9 Prozentpunkte oder 16%. Der Wert je ausstehender Aktie erhöht sich durch die Verringerung der Anzahl ausstehender Aktien ceteris paribus um 17% oder 0,25 EUR pro Aktie. Für das erste Halbjahr 2022 bewirkt die Aktienrückgabe zudem einen positiven Ergebniseffekt von knapp 12 Mio. EUR oder 0,24 EUR je Aktie.



Über SGT German Private Equity SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur. Für ihren neuen, branchenagnostischen Private Equity-Fonds SGT Capital Fund II mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika (Laufzeit zehn Jahre), strebt SGT ein Fundraising-Zielvolumen von 1 bis 3 Mrd. USD an. Das Management Team verfügt über langjährige Führungserfahrung bei namhaften Adressen – globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups.





Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications Dirk Schmitt d.schmitt@rosenbergsc.com +49 170 302 8833 01.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de