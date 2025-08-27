EQS-News: tonies® stellt Toniebox 2 und Tonieplay vor: Die nächste Generation interaktiver Audio-Unterhaltung setzt neue Maßstäbe, wie Kinder durch selbständiges Hören und Spielen wachsen

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

tonies® stellt Toniebox 2 und Tonieplay vor: Die nächste Generation interaktiver Audio-Unterhaltung setzt neue Maßstäbe, wie Kinder durch selbständiges Hören und Spielen wachsen



27.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tonies® stellt Toniebox 2 und Tonieplay vor: Die nächste Generation interaktiver Audio-Unterhaltung setzt neue Maßstäbe, wie Kinder durch selbständiges Hören undSpielen wachsen

Einführung der Toniebox 2 markiert Meilenstein für tonies und erschließt neue Wachstums- und Ertragspotenziale durch breitere Zielgruppen und zusätzliche Anwendungsbereiche

tonies stärkt Führungsrolle im Bereich bildschirmfreier, werbefreier und unabhängiger Audioerlebnisse für Kinder - mit Inhalten, die Abenteuerlust wecken, Freude bereiten und wichtige Kompetenzen fördern

Tonieplay erweitert das Produktportfolio um eine neue Kategorie mit interaktiven, bildschirmfreien Spielen und Quizzen für Einzelspieler und Gruppen – als perfekte Ergänzung zum bewährten Audio-Konzept von tonies

Die Zielgruppe von tonies erweitert sich dank neuer Funktionen und erweitertem Angebot auf Kinder von 1 bis 9+ Jahren

Vorbestellungen ab sofort möglich, Handelsstart am 15. September im DACH-Raum, Großbritannien, Frankreich und Australien/Neuseeland sowie am 5. Oktober in Nordamerika

Alle bisherigen Tonies sind mit der neuen Toniebox 2 kompatibel

LUXEMBURG, 27. August 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, stellt mit der Toniebox 2 die größte Innovation des Unternehmens seit der Erfindung der Kategorie unabhängiger und bildschirmfreier Audiosysteme für Kinder vor. Die Toniebox 2 baut auf dem Erfolg der ersten Generation auf und entwickelt das bewährte tonies-Konzept weiter, um den Bedürfnissen heutiger Kinder noch besser gerecht zu werden: Sie fördert Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, bereichert Familienroutinen und unterstützt gute Schlafgewohnheiten. Mit der neuen Altersfreigabe ab 1 Jahr und der Erweiterung um bildschirmfreies Spielen durch Tonieplay spricht die Toniebox 2 künftig eine größere Zielgruppe von Kindern an – von 1 bis 9+ Jahren. Die Toniebox 2 wächst mit den Kindern mit und bietet altersgerechte Inhalte, die über Jahre hinweg begeistern. Damit stärkt tonies seine Rolle als verlässlicher Begleiter im Familienalltag und in der frühkindlichen Entwicklung. Unterstützt durch starke Handelspartner in Nordamerika, DACH, UK, Frankreich und Australien/Neuseeland ist die Toniebox 2 optimal für einen reibungslosen und erfolgreichen Verkaufsstart vorbereitet.

Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: „Heute ist ein besonderer Tag für tonies: Mit der Toniebox 2 präsentieren wir erstmals eine neue Generation unseres Kernprodukts – und schlagen damit ein neues Kapitel der Innovation auf, mit dem wir Familien in den kommenden Jahren noch mehr bieten werden. Die Toniebox 2 steht für unseren Anspruch, eine Vorreiterrolle bei digitalen Audio-Erlebnissen für Kinder einzunehmen – mit altersgerechter Technologie, hochwertigen Inhalten und einem erstklassigen Nutzungserlebnis. Sie ist weit mehr als nur ein Update des Originals – ihr interaktives Design ermöglicht es selbst den Kleinsten, mit einfachen, intuitiven Gesten eigenständig und spielerisch neue Welten zu entdecken. Wir haben einen nahtlosen Übergang von linearem Hören zu aktivem Explorieren bis hin zum entspannten Einschlafen entwickelt, um die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen von Kindern zu fördern, während sie lernen, spielen und wachsen. Mit diesen erweiterten Funktionen entwickelt sich tonies vom täglichen Geschichtenerzähler zum Begleiter für den ganzen Tag.“

„Die Toniebox 2 baut auf allem auf, was Familien schon heute schätzen – und eröffnet ganz neue Möglichkeiten“, ergänzt Ginny McCormick, Chief Experience Officer (CXO) von tonies. „Wir bleiben unserer Vision des audio-basierten Geschichtenerzählens treu und führen mit Tonieplay eine neue Dimension des interaktiven Spielens ein, die Kinder zum Entdecken und Erkunden anregt. Familien vertrauen darauf, dass tonies sie durch den Tag begleitet. Mit intelligenteren Einschlaf- und Aufwachfunktionen fügt sich die Toniebox 2 nahtlos von morgens bis abends in den Alltag von Kindern und Familien ein und schafft mehr Freiräume für Selbstständigkeit und einfache Routinen.“

Toniebox 2 als Wachstumstreiber für tonies

Die Einführung der Toniebox 2 ist ein wichtiger Meilenstein der globalen Wachstumsstrategie von tonies und ergänzt die fortlaufende internationale Expansion. Die komplett neue Generation erweitert das Produkt- und Zubehörangebot und vergrößert die Zielgruppe deutlich – von bisher 3 bis 7+ Jahren auf jetzt 1 bis 9+. Zudem ist vorgesehen, die Innovationsfrequenz auf der neuen Plattform in den kommenden Jahren zu erhöhen. Alle kommenden Produktinnovationen werden darauf ausgerichtet, die Kundenbindung, die Interaktionen mit der Box und das Upselling-Potenzial über das bestehende tonies-Portfolio hinaus zu stärken.

Der kommerzielle Effekt der Toniebox 2 wird sich voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2025 voll entfalten und in kommenden Jahren fortsetzen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die am 21. August veröffentlicht wurde, berücksichtigt diese Entwicklung bereits.

Christoph Frehsee, Chief Revenue Officer (CRO) von tonies, erklärt:“Die Toniebox 2 ist ein echter Game-Changer und ein strategischer Meilenstein für das Wachstum von tonies. Sie wird in enger Abstimmung mit allen führenden Handelspartnern in den USA, DACH, Großbritannien und Frankreich eingeführt, sodass wir vom ersten Tag an für kommerziellen Erfolg gerüstet sind. Das neue interaktive Design spricht zusätzliche Altersgruppen an. Mit neuen Produkten, Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten wird die Toniebox 2 für stärkere Interaktion sorgen, die Nutzungshäufigkeit erhöhen und die Plattformtreue festigen – das schafft erhebliches Potenzial für wiederkehrende Umsätze.“

Toniebox 2 verbessert das tonies-Erlebnis für Kinder von 1 bis 9+ Jahren und ihre Eltern

tonies wurde gegründet, um Kindern im digitalen Zeitalter fantasievolles, kreatives und selbstbestimmtes Hören zu ermöglichen und so wichtige Kompetenzen zu fördern. Mit über 9,5 Millionen verkauften Boxen und über 125 Millionen Tonies hat die erste Generation der Toniebox eine neue Unterhaltungskategorie geschaffen. Die Toniebox basiert auf einem einfachen Prinzip: Durch das Platzieren der Tonies auf der Box erhalten Kinder Zugang zu den weltweit und lokal beliebtesten Figuren, Geschichten, Liedern und neuen Inhalten – und das bereits in mehr als 100 Ländern. Die Toniebox 2 erweitert das tonies-Erlebnis, das Kinder und ihre Eltern schon heute begeistert, um neue Funktionen, Interaktivität und spielerische Elemente.

Auf diese Weise bewahrt die Toniebox 2 als komplett neue Generation des Kernprodukts von tonies die charakteristischen, verspielten und kinderfreundlichen Eigenschaften der ersten Generation. Vom haptisch-spielerischen Lernen mit den neuen My First Tonies bis zu dynamischen, interaktiven Spielen mit Tonieplay verändert sich das Toniebox 2-Erlebnis mit dem Kind und seiner Familie. Dank modernisierter Software und noch höherer Robustheit bietet sie ein intuitives, taktiles Erlebnis, das jahrelangen Stößen und Stürzen standhält. Der neu eingeführte, dynamische LED-Ring leuchtet in Regenbogenfarben, sobald Tonies abgespielt werden, und führt Kinder mit hilfreichen Lichtzeichen durch die Tonieplay-Spiele. Zudem unterstützen neue intelligente Funktionen zum Einschlafen und Aufwachen bessere Schlafgewohnheiten.

Mit der überarbeiteten tonies-App können Eltern ganz einfach Einstellungen anpassen, die Nutzung ihrer Kinder im Blick behalten und sicher sein, dass diese selbstständig spielen – ohne Bildschirm, Werbung oder Inhalte außerhalb des tonies-Ökosystems.



Tonieplay: eine neue Dimension des Lernens und Spielens durch interaktive, bildschirmfreie Erlebnisse

Mit Tonieplay eröffnet tonies eine neue Dimension des Spielens: Exklusiv für Toniebox 2 bietet das interaktive, bildschirmfreie Spielerlebnis Kindern die Möglichkeit, eigene Geschichten und Lernwege in Spielen, Quizzen, Abenteuern und Herausforderungen zu gestalten, die über das reine Zuhören hinausgehen. Tonieplay fördert Teamwork, Entscheidungsfreude und gemeinschaftliches Spielen, während taktile Interaktionen und leuchtende Animationen positive Emotionen wecken. Entwickelt wurde Tonieplay von einem Team aus internen und externen Bildungs- und Gaming-Experten auf Basis einer neuen, proprietären Spiel-Engine, die ein vollständig interaktives Ökosystem schafft. Zum Start werden zwölf einzigartige Tonieplay-Spiele verfügbar sein, die sich perfekt für das individuelle Entdecken oder für gemeinsamen Spaß im Team eignen. Jeder Titel ist darauf ausgelegt, Unabhängigkeit, Selbstvertrauen und Kreativität zu fördern, sodass Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen, spielen und wachsen können.

My First Tonies erschließen neue Altersgruppen



Mit den My First Tonies wird eine Reihe weicher, quetschbarer Figuren, die speziell für Kinder ab 1 Jahr entwickelt und zugelassen sind, die tonies-Alterszielgruppe künftig vergrößern. Die Figuren fördern Neugier, Fantasie und spielerisches Lernen mit realen Geräuschen, altersgerechten Liedern und einem kleinkindgerechten Format. Sie helfen zudem auf spielerische und unterhaltsame Weise beim Erlernen neuer Wörter.

Vorbestellungen ab sofort, weltweite Markteinführung im September und Oktober

Die Toniebox 2 und Tonieplay können ab heute vorbestellt werden und werden am 15. September 2025 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Australien/Neuseeland sowie am 5. Oktober in Nordamerika offiziell auf den Markt kommen und ausgeliefert.

Kompatibilität im gesamten tonies-Ökosystem

Die Toniebox 2 baut auf dem Erfolg der ursprünglichen Toniebox 1 auf und bietet zusätzliche Funktionen, Verbesserungen und Zubehörteile, bleibt aber mit allen bisherigen Tonies und tonies-Produkten kompatibel. Die Toniebox 1 bleibt voll funktionsfähig. Diese nahtlose Kompatibilität über alle Generationen unterstreicht das langfristige und nachhaltige Plattformversprechen von tonies.

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder mit mehr als 9,5 Millionen verkauften Tonieboxen und über 125 Millionen verkauften Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen.

tonies wurde 2014 von zwei Vätern in Deutschland gegründet, wo mittlerweile jedes zweite Kind eine Toniebox besitzt. Das Unternehmen überträgt sein erfolgreiches Geschäftsmodell in internationale Märkte und expandiert weltweit, um Kindern auf der ganzen Welt die Freude und Magie interaktiver Audiounterhaltung und -bildung zu bringen. Die Produkte sind in über 28 Ländern auf vier Kontinenten erhältlich – mit weiteren Ländern in Planung. Tonieboxen wurden bereits in über 100 Ländern aktiviert.

tonies‘ Portfolio umfasst mehr als 1.300 Tonies, die auf die Toniebox gestellt werden können, sowie mehr als 4.400 digitale Inhalte über mytonies (Audiothek und App) – von tonies-Originalproduktionen bis hin zu Inhalten von mehr als 400 Lizenzpartnern weltweit, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal, Sony Music und vielen mehr.

Mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von rund 274 Minuten pro Woche ist die Toniebox der perfekte Alltagsbegleiter für Kinder.

tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gruppenumsatz von 481 Millionen Euro (+33 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse notiert (tonies SE).

Medienkontakt

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com

Mattes Kohlmeier

FGS Global

Telefon: +49 162 104 1033

E-Mail: mattes.kohlmeier@fgsglobal.com

Investor-Relations-Kontakt

Peter Dietz

Manager Investor Relations

Telefon: +49 173 901 8573

E-Mail: ir@tonies.com

27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2188922 27.08.2025 CET/CEST