Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.07.2022 Kursziel: 28,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato FORTEC trotzt der allgemeinen Marktumgebung und hebt Prognosen an FORTEC Elektronik hat am Mittwoch eine Konkretisierung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr vermeldet, die ergebnisseitig deutlich über unserer bisherigen Erwartung liegt. FORTEC scheint es demnach bisher gelungen, die Herausforderungen der angespannten Lieferketten und Bauteileknappheit besser als erwartet zu managen und Preiserhöhungen an Kunden weiterzugeben. [Tabelle] Umsatzerwartungen weiterhin im Rahmen unserer Prognose: FORTEC erwartet aufgrund eines sehr gut verlaufenen vierten Quartals im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Konzernerlös von 85 bis 90 Mio. Euro. Dies impliziert eine Umsatzsteigerung von 9,8% bis 16,2% yoy für das Gesamtjahr. Zuvor war eine bis zu 15%-ige Steigerung gegenüber dem Vorjahresniveau erwartet worden. Die konkretisierte Guidance reflektiert dabei insbesondere die gesteigerte Transparenz im Geschäftsbereich Datenvisualisierung. Ein wesentlicher Treiber war das USA-Geschäft des Konzerns, welches sich von einer geringen Basis im Vorjahr nach Unternehmensangaben außerordentlich positiv entwickelt hat. Die neuformulierte Erwartung liegt unverändert im Rahmen unserer bisherigen Prognose, mit der wir uns weiterhin wohl fühlen. Ergebnisziel massiv erhöht: Weiterhin passte der Vorstand aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs die ergebnisseitige Zielsetzung an. Dies war bereits von uns im Rahmen der Veröffentlichung des Q3-Berichtes antizipiert worden (MONe bisher: +34% yoy; FORTEC bisher: bis zu +20% yoy). Der Umfang der Anhebung auf 8,0 bis 8,7 Mio. Euro liegt jedoch weit oberhalb unserer bisherigen Erwartung (7,2 Mio. Euro). Das Management konnte demnach gesteigerte Kosten für die Beschaffung besser als erwartet an Kunden weitergeben, was u.E. die Qualität der Produkte unterstreicht. Aufgrund der gesteigerten Prognose und der erhöhten Visibilität der Bottom-Line in Q4 erhöhen wir unsere EBIT-Prognosen und positionieren uns im Mittelfeld der kommunizierten Bandbreite. Ebenfalls passen wir auf Basis der in diesem Geschäftsjahr demonstrierten Preissetzungsmacht unsere Mittelfristprognosen an. Fazit: FORTEC beweist mit der Erhöhung der Prognose eine erfreuliche Robustheit gegenüber den vorherrschenden externen Einflüssen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 28,00 Euro (zuvor: 27,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24497.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °