Siemens: Kriese bei Siemens Energy schlägt durch - Abschreibung in Milliardenhöhe

Nachdem die Siemens Aktie bereits Donnerstag zu den schwächsten Werten im Dax gehörte, verliert das Papier heute noch einmal rund 2 Prozent. Der Dax-Konzern muss eine Abschreiben von fast 3 Milliarden auf seine Beteiligung an Siemens Energy vornehmen.

Das dritte Quartal des Dax-Konzerns ist von einer Sonderabschreibung in Höhe von 2,8 Milliarden Euro belastet, teilte Siemens Donnerstag nach Börsenschluss mit. Damit verarbeitet Siemens den Kursverlust bei Siemens Energy. Seit Jahresstart hat die Aktie fast 40 Prozent an Wert verloren. Siemens hält noch 35 Prozent an dem MDax-Konzern. Angesichts des Schlusskurses der Aktie vom Donnerstagabend liege der Marktwert der Beteiligung "signifikant unter dem Buchwert", hieß es zur Begründung.

In den vergangenen Tagen ist der Kurs von Siemens nach etwas mehr als 2 Jahren wieder unter die Marke von 100 Euro gefallen. Damit gehört Siemens für uns ganz oben auf die Watchlist. Sollten die Märkte anfangen sich zu erholen, wäre Siemens für uns ganz vorne unter den Kaufkandidaten.