Top-Social-Media-Aktien, die ich günstig kaufen würde!

Top-Social-Media-Aktien jetzt günstig kaufen? Na klar. Durch den weiterhin vorhandenen Growth-Crash gibt es auch in diesem Bereich noch Qualität zu einem guten Preis. Wobei der Effekt der nachlassenden Pandemie so manches Mal das Wachstums-Mojo etwas einbrechen ließ.

Aber welche Aktien aus dem Bereich Social Media sind jetzt gut und langfristig orientiert stark aufgestellt? Ich habe zwei Favoriten, die sich übrigens auch in meinem Depot befinden. Beide könnten günstig sein und ihre individuellen Vorteile haben. Schauen wir auf die Details.

Günstige Top-Social-Media-Aktie: Meta Platforms

Meta Platforms (WKN: A1JWVX) ist die erste günstige Social-Media-Aktie, die für mich top ist. Wobei bereits der Preis bestechend erscheint. Auf einem Aktienkurs von 160,68 US-Dollar und bei einem 2021er-Ergebnis je Aktie von 13,99 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei gerade einmal 11,5. Das liegt im Value-Bereich. Aber genau das ist die Veränderung, die der Abverkauf jetzt mitgebracht hat.

Foolishe Investoren scheinen Meta Platforms seit dem Namenswechsel zu verkennen. Viele konzentrieren sich auf den neuen Megatrend, von dem viele nicht einmal so richtig wissen, wie sie ihn einordnen können. Schließlich ist das Metaversum, in das Mark Zuckerberg Milliarden investieren möchte, noch nichts Greifbares. Sowohl Hardware als auch Software scheinen erforderlich. Eine neue Welt, die es zu entdecken beziehungsweise erst einmal aufzubauen gilt.

Vergessen sollten und dürfen wir dabei jedoch nicht: Meta Platforms ist als Social-Media-Aktie einfach top und inzwischen profitabel. Die 13,99 Euro Ergebnis je Aktie sind im Jahr 2021 ein Nettoergebnis von 39,73 Mrd. US-Dollar. Ebenfalls relevant: Der US-Konzern besitzt nicht nur Facebook, sondern auch Instagram und WhatsApp als führende Social-Media-Kanäle. Das kann langfristig orientiert solide Werte und Renditen ermöglichen. Wobei das Metaversum eines ist: Eine Chance bei dieser Bewertung auf eine Neubewertung.

Pinterest: Erst am Anfang?

Eine zweite Top-Social-Media-Aktie ist für mich Pinterest (WKN: A2PGMG). Zwar steht das US-Unternehmen mit einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von 575 Mio. US-Dollar im Vergleich zu Meta Platforms erst am Anfang. Aber genau das ist der springende Punkt: Hier gibt es wirklich noch eine Menge Raum, in den das Unternehmen hineinwachsen kann.

Pinterest ist ein soziales Kreativnetzwerk. Aber es könnte so viel mehr sein. Nicht nur, weil das Management akribisch daran arbeitet, rund um den Globus die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer hochzufahren. Nein, sondern auch, weil man neue Geschäftsbereiche ergründet. Unter anderem der E-Commerce scheint auf der Agenda der Verantwortlichen zu stehen. Viele Meldungen, Zukäufe und strategische Neuigkeiten zeigten zuletzt: Die Social-Media-Aktie ist wohl auf dem Weg in diese Richtung.

Was daraus wird, ist schwer zu sagen. Grundsätzlich bin ich jedoch überzeugt, dass das Finden von Inspiration und das gleichzeitige Schalten von den jeweiligen Marktplätzen eine Erfolgsgeschichte mit bedeutend mehr Umsatzpotenzial sein kann. Deshalb ist auch Pinterest für mich eine Top-Social-Media-Aktie, die man jetzt günstig kaufen kann. Eine Marktkapitalisierung von 13 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 5 wirken schließlich eher preiswert für die langfristige Chance.

