Tagesausblick für 05.07.: DAX schloss leicht im Minus. Henkel und Vitesco Technologies im Blickpunkt!

Die US-Vorgaben vom Freitag gaben den europäischen Aktienindizes zum Handelsauftakt etwas Rückenwind. Im Tagesverlauf bröckelten die Notierungen von DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 allerdings wieder und DAX® und CAC®40 schlossen gar mit leichten Verlusten. Die US-Märkte waren heute feiertagsbedingt geschlossen, so dass damit wichtige Impulse fehlten. Morgen werden eine Reihe von Frühindikatoren veröffentlicht. Möglicherweise können sie den Bullen Schwung verleihen.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere pendelten im Bereich ihres jeweiligen Schlussstands vom Freitag. Gold und Silber konnten sich von ihren Tiefs vom Freitag erholen. So stieg der Goldpreis zurück über die Marke von 1.800 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber kratzte wieder an der Marke von 20 US-Dollar. Der Ölpreis schloss ebenfalls etwas fester. Die Furcht vor einer Rezession bremst derzeit die Aufwärtsbewegung.

Unternehmen im Fokus Die Deutschen Autobauer BMW, Porsche und VW meldeten für Juni in den USA wegen Lieferkettenproblemen einen zweistelligen Absatzrückgang. Airbus hat im Juni 55 Flugzeuge ausgeliefert. Für das Gesamtjahr erwartet der Flugzeugbauer 720 Flugzeuge an die Kunden zu übergeben. Fielmann revidierte die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten. Die Aktie des Brillenherstellers gab daraufhin kräftig nach. Henkel hat nach eigenen Angaben rund 50 Interessenten für das Russland-Geschäft. „Wir prüfen nun alle Optionen eingehend und wollen den Verkauf bis Ende des Jahres abgeschlossen haben,“ heißt es bei Henkel. Schaeffler hat ihren Anteil an Vitesco Technologies auf 49,99 Prozent aufgestockt. Immobilienaktien wie Aroundtown, Deutsche Wohnen, TAG Immobilien und Vonovia standen heute erneut unter Druck. Morgen veröffentlicht das KBA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland.