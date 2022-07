Bitcoin: Stimmung am Boden! Jetzt kaufen?

Werbung

Nach einem jahrelangen Hype, der an die Zeiten des Neuen Marktes erinnerte, sind die Kryptowährungen seit Monaten auf Talfahrt. Die Zeit scheint längst angebrochen, in der sich die Spreu vom Weizen trennen wird, die substanzhaltigen Kryptos überleben und gestärkt aus der Korrektur hervorgehen, viele andere aber gänzlich verschwinden.

Der Bitcoin galt und gilt als das Schlachtschiff in dieser noch sehr jungen Assetklasse. Bislang sehen wir noch wenig institutionelles Geld in diesen Markt fließen, was sich jedoch mit einer inzwischen beschlossenen Regulierung mittelfristig ändern kann.

Stimmungstief

Das Sentiment in Form des Fear and Greed Index, den Sie vielleicht für den Aktienmarkt bereits kennengelernt haben, ist am Boden. Der Fear and Greed Index ist seit Wochen im unteren Extrembereich und indiziert damit eine antizyklische Kaufchance. Wichtig dabei ist aus unserer Sicht jedoch, dass man noch viel Pulver trocken hält, da die aktuelle Korrektur durchaus nach unten überreißen könnte. In den letzten Jahren haben die gigantischen Zugewinne besonders völlig ahnungslose angezogen, die ohne Wissen und Plan das schnelle Geld machen wollten. Mit dem Management der Risiken haben diese Leute nichts am Hut. Entsprechend panisch werden sie im Extrem reagieren. Für meinen Geschmack fehlt noch ein dramatischer Sell-Off, der den Bitcoinpreis in vierstellige Gefilde zurück drängt. Darum investiere ich gegenwärtig nur einen Bruchteil (etwa 1/10) des geplanten Volumens und halte den Rest für einen beherzten Zukauf bereit, WENN die Masse in Panik gerät.

Quelle: 0

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 6000, 9000 und 18000 Dollar

Widerstände: 30000, 44000 und 65000 Dollar

Basiswert Bitcoin WKN VV3Q3Y ISIN Basispreis 8996,79 $ K.O.-Schwelle 10340 $ Laufzeit Open End Typ Mini Future Long Emittent Vontobel Hebel 1,7 Stop-Loss Zertifikat 0,50 Euro

