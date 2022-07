DGAP-News: Nabaltec AG erhält das Gold-Siegel für familienfreundliche Unternehmen im Landkreis Schwandorf

DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG erhält das Gold-Siegel für familienfreundliche Unternehmen im Landkreis Schwandorf



05.07.2022 / 12:15

Nabaltec AG erhält das Gold-Siegel für familienfreundliche Unternehmen im Landkreis Schwandorf Schwandorf, 05. Juli 2022 – Die Nabaltec AG erhielt das „Gold-Siegel“ für familienfreundliche Unternehmen verliehen durch das lokale Bündnis für Familie im Landkreis Schwandorf. Das Bündnis veranstaltete bereits zum vierten Mal den Wettbewerb, um im Landkreis Schwandorf besonders familienfreundliche Unternehmen zu ermitteln. In der Kategorie der Unternehmen ab 250 Mitarbeiter erhielt die Nabaltec die höchste Auszeichnung. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und nehmen die lobenden Worte der Laudatio auch weiterhin zum Anlass, unseren Beschäftigten möglichst gute Rahmenbedingungen zu bieten, damit sie ihren vielfältigen Familienaufgaben in allen Lebensphasen des Erwerbslebens gerecht werden können“, so Regina Glaser, Abteilungsleiterin Personalwesen. Besonders das Engagement für das Thema Pflege und Beruf überzeugte die Jury. So ist mit Achim Müller ein Betrieblicher Pflegeberater als Ansprechpartner im Betrieb eingesetzt. Darüber hinaus wurden viele Vorträge rund um das Thema Pflege so organisiert, dass die Mitarbeiter an ihnen während der Arbeitszeit teilnehmen konnten. Weiterhin befindet sich im bestens ausgestatteten Tarifpaket des chemischen Unternehmens auch seit über einem Jahr eine betrieblich finanzierte Pflegezusatzversicherung. Die Preisverleihung fand am 28. Juni 2022 in der Spitalkirche in Schwandorf unter Teilnahme zahlreicher Unternehmen und Kommunen, die sich ebenfalls dem Wettbewerb stellten, statt. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Regina Glaser Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-242 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-241 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: personalwesen@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

