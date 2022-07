Palladium vor Mega-Rallye!

Werbung

Die letzten Jahre brachten besonders im Rohstoff-Bereich außergewöhnliche Trends und Entwicklungen. Bedingt durch die Pandemie, aber nun auch durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine erleben wir auf der Angebotsseite Probleme. Mit zeitlicher Verzögerung setzten dann jeweils regelrechte Boomerang-Effekte ein, als die Lieferketten wieder funktionierten und in Gang kamen. Eine solch starke Konterbewegung auf die Entwicklung der letzten Monate ist auch bei Palladium sehr wahrscheinlich, wie unter anderem der Commitment of Traders Report veranschaulicht.

Exkurs: Der Commitment of Traders Report (kurz CoT) ist ein wöchentlich (jeweils freitags) von der CFTC (www.cftc.gov) veröffentlichter Report, in dem die aktuell offenen Positionen im Futures- und Optionsmarkt transparent dargestellt werden - und zwar kategorisiert nach den einzelnen Händlerparteien (Produzenten, Kleinspekulanten, Fonds...). Wir können also sehen, wer welche Positionen hält. Das ist eine ungemeine Hilfe gegenüber dem Stochern im Nebel, das die Alternative für viele private Börsianer ist.

Historischer Chart mit CoT-Daten · Quelle: 0

Schauen wir uns den Chart von Palladium (oberes Feld in der Grafik), betrachten dazu die Netto-Position der Commercials (das sind jene Marktteilnehmer, die den Rohstoff physisch produzieren oder verarbeiten), sowie die Netto-Position der Produzenten (ganz unten), dann sehen wir, dass deren Position oberhalb von Null ist. Das kommt historisch betrachtet praktisch nie vor, und wenn sich deren Netto-Position der Null nähert, ist es ungemein bullish. In der Vergangenheit folgten auf nahezu Netto-Long-Positionen bei den Commercials und Produzenten im speziellen zuverlässig Rallyes von 50 oder gar 100%.

Warum ist das so?

Der Produzent eines Rohstoffs tritt am Terminmarkt von Natur aus als Verkäufer auf. Er VERkauft Futures, sichert sich damit den zu der Zeit am Markt bezahlten Preis und verpflichtet sich zur physischen Lieferung des Kontraktumfangs zum vereinbarten Termin. Gleichzeitig bezahlt der Käufer des Futures diesen Preis und sichert sich damit die Lieferung des Kontraktumfangs zum vereinbarten Termin, verpflichtet sich aber zugleich auch zur Zahlung des bei Kauf gehandelten Preises. Wenn also jene, die per Definition Futures-Verkäufer sind, die Verkäufe moderat ausfallen, steigt die Netto-Position (Saldo aus Longs und Shorts). Und da niemand den Markt besser kennt, als jene, die den Rohstoff produzieren, sind Netto-Long-Positionen in einem produzenten-dominierten Markt, wie Palladium, sehr bullish.

Wir handeln einen Call Optionsschein auf Palladium (VV3NG8) mit einer Basis bei 1800 und einer Laufzeit bis 16.06.2023. Der Schein notiert am Geld und hat noch etwa 1 Jahr Laufzeit. Damit sind kurzweilige Schwankungen problemlos auszuhalten.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 1450 und 1650 Dollar

Widerstände: 2200, 2400 und 3000 Dollar

Basiswert Palladium WKN VV3NG8 ISIN DE000VV3NG84 Basispreis 1800 K.O.-Schwelle keine Laufzeit 16.06.2023 Typ Call Optionsschein Emittent Vontobel Hebel 4 Stop-Loss Optionsschein 0,20 Euro

