Erste Kaufchance im S&P 500

Seit Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine sind die Börsen weltweit deutlich gen Süden unterwegs. Hatte der S&P 500 vor Kriegsbeginn noch neue Allzeithochs oberhalb von 4500 Punkten markiert, so testete er in diesen Tagen die 3600er-Region. Damit ist die aktuelle Abwärtsbewegung weit mehr, als nur eine normale Korrektur. Diese haben meist lediglich 5 bis 10% als Ausmaß.

Commercials kaufen

Der CoT-Report ist zwar kein klassisches Timing-Instrument, was hier explizit betont werden soll, doch gibt er berechtigte Hoffnung auf den Start einer großen Gegenreaktion in den nächsten Tagen und Wochen. Die kommerziellen Marktteilnehmer haben ihre Netto-Position deutlich erhöht. Zeitgleich sind die Asset Manager (Fonds) so bearish, wie zuletzt im März 2020. Es folgte damals, ebenfalls aus einer dramatischen Krisensituation heraus, eine gigantische Rallye.

Erholung bis 4200/4300 sehr wahrscheinlich

Wer einige Statistiken zu den Aktienmärkten kennt, wird vielleicht bereits wissen, dass die größten 1-Tages-Gewinne und Kurzfrist-Rallyes in Bärenmärkten auftraten. Es gibt zwar ab und zu eine blutige Nase, wenn man in einem Bärenmarkt gegen den abwärts gerichteten Trend handelt, doch sie lohnt sich.

Quelle: www.barchart.com

Da noch mit weiteren Verkaufswellen gerechnet werden muss, die Wahrscheinlichkeit für eine kräftige Gegenreaktion jedoch täglich steigt, bietet es sich an, nur einen Bruchteil seines geplanten Einsatzes zu nutzen und ein konservatives Produkt zu wählen, wie zum Beispiel den Turbo Open End Long von der Citi (KE4HXB). Das Produkt hat Basis und Knockout bei 2828,27 Punkten und damit gut 1000 Punkte unter dem aktuellen Kursniveau des breit gefassten Index.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 3000, 3600 Pkt

Widerstände: 4000, 4200, 4400 und 4500 Pkt

Turbo Open End Long auf S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN KE4HXB ISIN DE000KE4HXB8 Basispreis 2828,27 Pkt K.O.-Schwelle 2828,27 Pkt Laufzeit Open End Typ Open End Turbo Emittent Citi Hebel 3,7 Stop-Loss Zertifikat 75 Euro

