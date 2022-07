Trading-Chance Nasdaq 100: Der Wind beginnt zu drehen – jetzt Long gehen?

Werbung

Der Nasdaq 100 ist gut ins zweite Halbjahr gestartet: Die 1.000-Tage-Linie wurde getestet und gehalten, die April-Abwärtstrendlinie überboten, ein Doppeltief steht kurz vor der Vollendung. Ob das die endgültige Wende ist, ist zwar fraglich. Aber auf kurzfristiger Ebene könnte da nach oben einiges gehen. Eine Trading-Chance Long.

Die Rahmenbedingungen bieten weiterhin keinen Nährboden für eine nachhaltige Aufwärtswende des Nasdaq 100, keine Frage. Daran ändern auch die stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nichts. Denn zum einen hinkt der Arbeitsmarkt der aktuellen Lage drei bis sechs Monate hinterher. Zum anderen sieht man zu gute Konjunkturdaten momentan als Problem an, weil sie die US-Notenbank dazu verleiten könnten, die Leitzinsen noch schneller anzuheben. Dass der technologielastige Nasdaq 100 am Freitag trotzdem zulegen konnte, ist daher bemerkenswert.

Eine gute Basis für eine größere Aufwärtsbewegung

Das ist das Resultat einer chart- und markttechnisch bullischen Konstellation. Die zwar mit Blick auf die weiterhin hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession und eines konjunkturellen Lawinen-Effekts, der die Unternehmensgewinne recht bald und drastisch drücken kann, nicht für die Ewigkeit halten wird. Aber in jeder Baisse kommt es zu markanten, oft weitreichenden Gegenbewegungen nach oben. Und die aktuelle Chartsituation bietet die Chance, dass wir jetzt am Anfang einer solchen Aufwärtsbewegung stehen könnten. Ein Blick auf den Chart zeigt:

Quelle: marketmaker pp4

Der Nasdaq 100 hatte zwar Mitte Juni die wichtige, im Chart hellblau gehaltene 1.000-Tage-Linie kurzzeitig unterboten, sich aber umgehend wieder darüber gerettet. Die darauf folgende, kurze Rallye wurde dann an der April-Abwärtstrendlinie abgewiesen, aber: Das nächste Zwischentief lag über dem von Mitte Juni … das durch die erste Rallye Ende Juni generierte, bullische Signal im unten im Chart mit eingeblendeten Trendfolgeindikator MACD hielt stand … und mit der erneuten Aufwärtsbewegung seit Monatsbeginn gelang jetzt, was Ende Juni misslang:

Der Ausbruch über die April-Abwärtstrendlinie. Jetzt ist der Index bereits am vorherigen Zwischenhoch angekommen und hat angesichts des soliden Momentums der Käufe und des Umstands, dass die US-Arbeitsmarktdaten nicht imstande waren, die Käufer zu vertreiben, gute Chancen, diese Linie mit erstem Kursziel in der Region 12.898/13.065 Punkte zu überwinden.

Der Switch auf Long ist einen Versuch wert

Das ist ein Szenario, das einen Wechsel auf die Long-Seite als chancenreich ausweist. Wir waren zuvor immer wieder auf der Short-Seite aktiv gewesen, jetzt wäre ein Long-Trade mit moderatem Kapitaleinsatz und einem nicht zu hohen Hebel einen Gedanken wert. Zu viel sollte man da aber noch nicht wagen, denn wie gesagt: Dass das die endgültige Wende sein wird, ist zumindest zu bezweifeln … dazu müsste der Nasdaq 100 erst über die Linie gelangen, die wir momentan noch als zweites und damit optimales Kursziel der Aufwärtsbewegung sehen: über die 200-Tage-Linie bei aktuell 14.359 Zählern.

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit und einem Hebel von 5,78 des Emittenten BNP Paribas herausgesucht. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf den Index, bei 11.550 Punkten ansiedeln, dort würde bereits morgen die kurzfristige Aufwärtstrendlinie verlaufen. Umgerechnet auf das Long-Zertifikat entspräche dieser Level bei einem Wechselkurs Euro/US-Dollar von 1,0180 einem Kurs um 14,80 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats der BNP Paribas lautet PN0WP6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12.176 Punkte, 12.898 Punkte, 13.065 Punkte, 14.359 Punkte

Unterstützungen: 11.323 Punkte, 11.037 Punkte

Knock-Out Zertifikat Long auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 WKN PN0WP6 ISIN DE000PN0WP68 Basispreis 10.039,38 Punkte K.O.-Schwelle 10.039,38 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 5,78 Stop Loss Zertifikat 14,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.