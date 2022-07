ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 21,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Pressebericht zum kurz bevorstehenden Verkauf der Funkturmsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Die Meldung könne dahingehend interpretiert werden, dass die Telekom allein für die deutschen Funktürme rund 18 Milliarden Euro erzielen könnte, was eine recht attraktive Bewertung wäre, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 10:12 / ET

Charts zu den Werten im Artikel Deutsche Telekom

Deutsche Telekom ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 10:12 / ET

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------