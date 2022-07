SMA SOLAR - Aktie auch mittelfristig wieder interessant

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 43,900 € (XETRA)

Die Aktie von SMA Solar befindet sich seit dem Jahr 2010 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dabei gelang es Ende 2018 eine massiver Erholungsphase zu starten, die in der Spitze bis 71,80 EUR führte. Dieses Hoch von Anfang Januar 2021 markierte zugleich den Wendepunkt. Denn seit dieser Zeit setzte die Aktie wieder in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung an die Unterstützungszone im Bereich von 25,00 EUR zurück.

Doch mit dem Tief von Ende Februar diesen Jahres wendet sich das Blatt zugunsten der Bullen, die im März bereits den Ausbruch über den Widerstand bei 40,72 EUR und die mittelfristige Abwärtstrendlinie probten. Dieser Ausbruch gelang schließlich Anfang April und reichte in der Spitze zu einem Anstieg bis 48,48 EUR.

Über dem Verlaufshoch winkt schon die 60,00-EUR-Marke

SMA Solar Chartanalyse (Wochenchart)

Seither wird dieser Kaufimpuls zur Seite hin korrigiert, wobei gerade in den letzten Tagen wieder eine deutliche Aufwärtstendenz zu erkennen ist, die jetzt zur erwarteten Neutralisierung der Korrekturphase von Anfang Mai bis Ende Juni geführt hat. Sollte sich die Aktie von SMA Solar weiter oberhalb von 40,72 bis 42,00 EUR halten können, dürfte sich der Anstieg der letzten Tage zunächst bis 48,48 EUR ausdehnen. Ein Ausbruch über diese Marke würde kurzfristig aber auch mittelfristig für weiter steigende Kurse sprechen und den Wert höchstwahrscheinlich direkt über den Widerstand bei 51,15 EUR katapultieren. Das nächste Kursziel läge dann im Bereich von 56,20 EUR, einem Zwischenhoch aus dem März 2021. Darüber dürfte die Aktie allerdings direkt in Richtung 60,00 EUR und die Abwärtstrendlinie bei 66,00 EUR klettern.

Unter 40,72 EUR wäre der Ausbruchsversuch zunächst gescheitert und mit einer Bodenbildung im Bereich von 35,00 bis 37,46 EUR zu rechnen. Darunter wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert und ein Abverkauf in Richtung 28,00 und 25,00 EUR die Folge.

Charttechnisches Fazit: Die Bullen arbeiten aktuell an der Fortsetzung des Aufwärtstrends von Februar bis Mai. Oberhalb von 48,48 EUR hat sie Aktie von SMA Solar Potential bis 56,00 EUR.

SMA Solar Chartanalyse (Tageschart)

