Trading-Chance NEL ASA: Vorsicht, heiß!

Das norwegische Unternehmen NEL entwickelt Technologien rund um das Thema Wasserstoff. Wird das die Technologie der Zukunft und aus dem noch relativ kleinen Unternehmen einmal ein Riese? Noch ist das offen … aber ein Großauftrag macht Hoffnung, die die Trader umgehend in ein bullisches Signal im Chart verwandelten. Eine Trading-Chance Long.

NEL ASA ist ein Technologieunternehmen, das schon seit fast 100 Jahren existiert, schon immer mit Wasserstoff zu tun hatte und immer relativ klein geblieben ist, was der Umsatz von 815 Millionen norwegischen Kronen im Jahr 2021 unterstreicht (1 norwegische Krone (NOK) entspricht etwa 0,1 Euro). Doch jetzt wurde gemeldet, dass ein nicht genanntes US-Unternehmen einen Auftrag im Volumen von etwa 450 Millionen NOK erteilt hat, der zwischen Anfang 2023 und Mitte 2024 umgesetzt werden soll.

Es geht also voran. Wobei der Umsatz von NEL in den vergangenen Jahren sehr stetig gestiegen war, alleine, die Gewinne sprudeln bislang noch nicht. Damit ist NEL eine hoch spekulative, aber zugleich eben auch hoch spannende Aktie. Eine Aktie, die mit der Reaktion auf diesen Auftrag ein bullisches Chartbild vorweisen kann:

Ausbruch über einen Schlüsselwiderstand

Die Aktie wird auch in Deutschland gehandelt, aber wir zeigen die Aktie in der Heimatwährung und damit den Kursverlauf der Heimatbörse Oslo in norwegischen Kronen, weil das der authentischste Kursverlauf ist und unser Long-Zertifikat (siehe unten) wie die meisten anderen Derivate auf NOK lautet. Hier sehen wir: Der gestrige Handelstag stellt einen Befreiungsschlag dar:

Quelle: marketmaker pp4

Die NEL-Aktie hatte sich zwar schon vorher aus ihrem im März etablierten Abwärtstrend befreit, konnte sich aber nicht nach oben absetzen. Es drohte eine kurzfristige, erneute Toppbildung, als dieser Großauftrag am Montag zu einem kräftigen Anstieg um (in NOK gerechnet) fast 20 Prozent führte. Dieser Kurssprung trug NEL über das letzte markante Zwischenhoch bei 15,03 NOK und zugleich über die knapp darunter, bei 14,69 NOK, verlaufende 200-Tage-Linie. Damit wurde ein Schlüsselwiderstand überwunden, ein markant bullisches Signal.

Einen Rücksetzer einkalkulieren, der kommen kann … aber nicht muss

Wichtig ist bei einem Long-Trade, dass man Rücksetzer bei einer derart volatilen Aktie immer einkalkulieren muss. Nur: Der kann kommen, muss es aber nicht. Daher muss man sich überlegen, ob man lieber versucht, im Zuge von Gewinnmitnahmen günstiger einzusteigen und, wenn die ausbleiben, nicht dabei ist … oder aber lieber mit einem niedrigeren Hebel agiert, so dass man einen solchen Rücksetzer aussitzen könnte.

Wir haben hier ein Knock Out-Zertifikat Long herausgesucht, das mit einem Hebel von 2,33 nicht zu viel Risiko birgt und dadurch Letzteres ermöglicht. Es handelt sich um das Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten Société Générale mit einem Basispreis von 8,652 NOK und einer Knock Out-Schwelle bei 9,460 NOK. Den Stop Loss würden wir dennoch nicht zu weit ansetzen, konkret mit 13 NOK knapp unter das Tagestief des Freitags. Denn würde die Aktie die gesamte Reaktion auf diese positive Meldung wieder auspreisen, wäre etwas faul und ein Verkauf angebracht. Umgerechnet in Euro entspricht dieser Stop Loss einem Kurs von 0,41 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf NEL ASA lautet SH41R1.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 18,86 NOK, 20,44 NOK

Unterstützungen: 15,03 NOK, 14,69 NOK, 13,05 NOK, 11,93 NOK, 11,10 NOK, 10,50 NOK

Knock-Out Zertifikat Long auf NEL ASA

Basiswert NEL ASA WKN SH41R1 ISIN DE000SH41R11 Basispreis 8,652 NOK K.O.-Schwelle 9,460 NOK Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Société Générale Hebel 2,33 Stop Loss Zertifikat 0,41 Euro

