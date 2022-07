Trading-Chance Qualcomm: Jetzt bekommen die „Shorties“ ihre Chance

Werbung

Eine Rallye von über 20 Prozent in kurzer Zeit hatte die Qualcomm-Aktie aus einem mittelfristigen Abwärtstrendkanal hinausgetragen. Doch gestern wurde der Anstieg abrupt durch ein „bearish engulfing pattern“ gestoppt, was andeutet, dass den Bullen die Puste ausgeht. Eine Trading-Chance Short.

Am Mittwoch nächster Woche werden die Quartalszahlen des Mobilfunktechnologie-Unternehmens Qualcomm erwartet. Das dürfte spannend werden. Denn derzeit wagen nicht viele hier eine Prognose. Dass die Zahlen besser sein werden als im besonders schwachen 2. Quartal 2021, ist zwar anzunehmen. Aber vor einem Jahr notierte die Aktie auch niedriger.

Zuletzt hatte man zwar die Kursexplosion der Aktie vom vergangenen Herbst wieder abverkauft. Aber reicht das, um die aktuelle Ertragslage und die mittelfristige Perspektive abzubilden? Oder ist die Aktie mit diesem deutlichen Abstieg seit Jahresbeginn sogar zu weit gefallen?

Jetzt ist wieder Hoffnung im Kurs … und massive Charthürden sind nahe

Die Rallye, die Qualcomm binnen zwei Wochen um gut 21 Prozent nach oben gezogen hat, wurde von denen getragen, die hoffen, dass die Quartalsergebnisse besser ausfallen als gedacht und die Aktie dadurch danach weiter steigen wird. Doch damit haben diejenigen, die kaufen wollten, jetzt eben erst einmal gekauft. Normalerweise ließe sich die Reichweite einer solchen Vorwegnahme positiver Zahlen zwar nicht eingrenzen, so dass man auch dann recht riskant auf der Short-Seite leben würde, wenn wie in diesem Fall völlig offen ist, ob die Zahlen nicht womöglich im Gegenteil zu einer bitteren Enttäuschung werden, aber:

Qualcomm bildete am Montagabend ein „bearish engulfing pattern“ aus, eine rote Kerze, die die des Vortages komplett einhüllt. So etwas wird recht oft zum Endpunkt einer Rallye oder taucht zumindest nahe an deren Ende auf. Und im Fall Qualcomm ereignete sich dieser Abverkauf zeitweiliger Tagesgewinne unmittelbar am unteren Ende einer breiten, bis zur 200-Tage-Linie bei aktuell 153,35 US-Dollar verlaufenden Widerstandszone und bei überkauften markttechnischen Indikatoren. Und das macht einen spekulativen, derzeit noch als antizyklisch einzuordnenden Short-Trade spannend!

Qualcomm könnten jetzt erst einmal die Käufer ausgegangen sein

Zusammengefasst: Viele Optimisten sind jetzt bereits wieder eingestiegen, das bedeutet, dass der Aktie langsam die Käufer ausgehen … direkt unter einer Widerstandszone, bei überkaufter Markttechnik. Und dann kam gestern dieses „bearish engulfing pattern“. Das würde ein risikofreudiger Trader nutzen.

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 191,099 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,91. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf den Qualcomm-Kurs, bei 156 US-Dollar und damit leicht über die jetzt angelaufene Widerstandszone, platzieren. Bei einem aktuellen Wechselkurs Euro/US-Dollar von 1,02 entspräche das einem Kurs von 3,44 Euro in diesem Short-Zertifikat, das die WKN TT9765 hat.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 146,25 US-Dollar, 151,20 US-Dollar, 153,35 US-Dollar

Unterstützungen: 136,45 US-Dollar, 118,22 US-Dollar, 111,00 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf QUALCOMM

Basiswert QUALCOMM WKN TT9765 ISIN DE000TT97656 Basispreis 191,099 US-Dollar K.O.-Schwelle 191,099 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,91 Stop Loss Zertifikat 3,44 Euro

