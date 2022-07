Trading-Chance Starbucks: Blitzsauberer Ausbruch!

Werbung

Inflation, Lieferengpässe, Rezessionsgefahr: All das hat bei der Starbucks-Aktie in der ersten Jahreshälfte für einen immensen Abstieg gesorgt. Doch in den letzten Wochen sind die Käufer zurückgekommen. Sie setzen darauf, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde … und mit ihren Käufen jetzt eine Bodenbildung vollendet. Eine Trading-Chance Long.

Einerseits ist es bei Starbucks nicht gerade billig und immer mehr Verbraucher weltweit haben guten Grund, den Gürtel enger zu schnallen. Und Starbucks ist kein „need to have“-Dienstleister, wer sparen will, kann es hier tun.

Andererseits ist der Abstieg der Aktie bereits außerordentlich umfassend ausgefallen. Vom Rekordhoch, das im Juli 2021 markiert wurde, ging es bis zum Tief im Juni um 46 Prozent abwärts. Da wäre eine Rezession also eigentlich schon eingepreist. Warum also nicht vorsichtig wieder zugreifen, dachten sich einige … und haben damit bullische, charttechnische Fakten geschaffen.

Bodenbildung perfekt vollendet!

Ob die Vermutung, dass die Lage besser ist als allgemein befürchtet, zutreffend ist, wird sich am 2. August zeigen, wenn Starbucks die Ergebnisse des zweiten Quartals vorlegt. Aber bis dahin dürften die Trader natürlich die Füße nicht stillhalten. Nicht ausgerechnet jetzt, nachdem man in den vergangenen Wochen zunächst aus der im Chart violett dargestellten Dreiecksformation nach oben ausbrach und dann ein Zwischenhoch nach dem anderen von denen, die die Ankerpunkte für die obere Begrenzung des Dreiecks darstellten, als Widerstand aus dem Weg räumte.

Quelle: marketmaker pp4

Denn nachdem das höchste dieser Zwischenhochs, das Monatshoch aus dem Mai, überboten wurde und diese Linie gestern potenziellen Gewinnmitnahmen standhielt, ist nicht nur ein schönes Doppeltief vollendet, sondern erst einmal auch kein massiver Widerstand mehr im Weg. Die Aktie hätte jetzt Spielraum bis an die aus dem Zwischenhoch von Ende März und der 200-Tage-Linie bestehende Widerstandszone im Bereich 92,63/93,60 US-Dollar.

Ein Rücksetzer ist zwar jederzeit möglich, aber die Bullen haben jetzt die Nase vorn

Natürlich wäre es jederzeit möglich, dass es zu einem Pullback, also zu einem Rücksetzer, kommt. Aber nur, wenn der so weit führen würde, dass dabei die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, im Chart dick grün hervorgehoben, bei aktuell 78,70 US-Dollar fallen würde, wäre das bullische Setup erst einmal vom Tisch.

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 59,966 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,51 ausweist.

Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Starbucks-Aktie, bei 77,50 US-Dollar ansiedeln, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von knapp 1,02 US-Dollar einem Kurs von ca. 1,72 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Long-Zertifikats der UBS lautet UK1N54.

PS zum Delivery-Hero-Trade vom Mittwoch

Kurz zu unserer Trading-Chance vom Mittwoch auf Delivery Hero. Die Aktie schießt gerade aufgrund einer vom Unternehmen aktualisierten Jahresprognose wie eine Rakete nach oben, per 15 Uhr liegt das von uns vorgestern vorgestellte Long-Zertifikat WKN UK2PAG auf Delivery Hero um die 35 Prozent im Plus. Wer hier dabei ist: Bitte ziehen Sie den Stop Loss sofort leicht über den Einstiegskurs nach oben!

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 92,63 US-Dollar, 93,60 US-Dollar

Unterstützungen: 78,70 US-Dollar, 75,73 US-Dollar, 70,35 US-Dollar, 68,39 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Starbucks

Basiswert Starbucks WKN UK1N54 ISIN DE000UK1N541 Basispreis 59,966 US-Dollar K.O.-Schwelle 59,966 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,51 Stop Loss Zertifikat 1,72 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.