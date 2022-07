Wal-Mart spricht Gewinnwarnung aus und verliert nachbörslich rund 8%

Die Wall Street übt sich vor der FED-Tagung am Mittwoch und den Ergebnisse von Amazon, Apple, Meta und Microsoft in Zurückhaltung. Die Aktien von Wal-Mart verlieren nach einer Ertragswarnung nachbörslich rund 7% und ziehen auch die Aktien von Target und anderen Einzelhändlern ins Minus. NXP Semiconductor verfehlt ebenfalls die Ertragsziele der Wall Street.



00:00 Intro

00:50 Der Handelstag

02:40 Rohstoffwerte schwach

03:15 Newmont Corp

04:25 Dow Jones Gewinner/Verlierer

05:20 Tech belastet

06:00 Nasdaq Gewinner/Verlierer

07:20 Weber Gewinnwarnung

08:40 Verzugszahlungen Autofinanzierungen

09:50 IFO vs. BIP Deutschland

10:45 FED-Tagung am Mittwoch

12:20 Gewinnwarnung Wal-Mart

13:30 NXP Semi verfehlt Ertragsziel

















