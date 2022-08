PINDUODUO - Es wird eng für die Bullen

Pinduoduo Inc. - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 49,010 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Pinduoduo fiel am 15. März 2022 auf ein Tief bei 23,21 USD zurück. Danach startete eine kurze, aber steile Rally, die am 07. Juni 2022 zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 212,60 USD vom 16. Februar 2021 führte.

Anschließend kletterte die Aktie der chinesischen e-commerce-Plattform auf ein Hoch bei 68,71 USD. Seit diesem Hoch vom 27. Juni befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Dabei setzte er am Freitag auf der Unterstützung bei 48,06 USD auf. Mit dieser Marke beginnt eine Unterstützungszone, die bis zum Aufwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 45,10 USD reicht. Noch kann die Abwärtsbewegung der letzten Wochen als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab der Allzeithoch gewertet werden.

Neue Kaufwelle voraus?

Die Pinduoduo-Aktie könnte im Bereich um 48,06-45,10 USD wieder nach oben drehen. Anschließend wäre eine Rally bis ca. 68,71 USD und ca. 79-80 USD möglich. Ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 52,18/56 USD wäre ein Kaufsignal im Sinne dieses Szenarios.

Sollte die Aktie allerdings unter den Aufwärtstrend seit März 2022 abfallen, dann wäre die Rally seit März wohl beendet. In diesem Fall könnte die Aktie in den nächsten Wochen deutlich unter Druck geraten und noch einmal auf ca. 45,10 USD abfallen.

Fazit: Die Pinduoduo-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. Vom aktuellen Kursniveau aus könnte eine mehrwöchige Rally starten. Aber schon ein richtig schwacher Tag könnte diese Hoffnungen zerstören.

Pinduoduo Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)